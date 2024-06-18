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Леся Никитюк показала закулисье съемок шоу "Хто зверху?"

18 июня 2024 10:20
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Телеведущая Леся Никитюк на шоу Кто сверху — закулисье популярного шоу
Украинская телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками своими буднями. Звезда показала, как проходит съемочный процесс популярного в Украине шоу "Хто зверху?".

Видео звезда поделилась на своей странице в Instagram .

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Съемки шоу "Хто зверху?"

Телеведущая показала подписчикам, как проходит ее привычный день на съемках популярного шоу. Ведущая отправляется на съемочную площадку с полотенцем на голове в семь утра.

Никитюк познакомила украинцев со своим гримером и стилистом по прическам. Ведущая пьет утрений кофе и затем ей наносят макияж и укладывают волосы.

Звезда поделилась, что за один день они снимают по 2 выпуска и потому ее рабочий день обычно составляет около десяти часов. Никитюк призналась, что неделями живет на съемочной площадке.

Поклонники звезды удивлены тем, что быть звездной телеведущей это действительно трудно. Пользователи соцсети благодарны Никитюк за то, что она дала возможность им проникнуть в закулисье съемок популярного шоу.

"Ого, спасибо за эту вторую сторону, теперь знаю, насколько все сложно, но это не мешает вам быть в прекрасном настроении на площадке".

"Очень интересно смотреть, что там делается за кадром".

"Какая у вас интересная профессия".

"Спасибо, что поделились закадровой жизнью".

Леся Никитюк показала, как снимают "Кто сверху"
Комментарии под публикацией Леси Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Напомним, Леся Никитюк показала, какие специальные массажи и процедуры делает для борьбы с целлюлитом. А также ведущая похвасталась стройными ножками в обжатом мини.

украинские звезды
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Леся Никитюк
съемки
"Хто зверху?"

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