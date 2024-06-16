Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників у спокусливому образі — фото

Леся Нікітюк похизувалася звабливими вигинами у напівпрозорому боді
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників звабливими кадрами. Зірка приміряла чорне напівпрозоре боді, яке вдало підкреслило її бюст.
Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Леся Нікітюк у спокусливому образі
На опублікованих кадрах відома телеведуча дивує кардинальним перевтіленням. Спочатку зірка постає перед камерою оголеною, прикриваючись атласним халатиком. Нікітюк показалася шанувальникам без макіяжу та укладки.
Згодом ведуча демонструє свою струнку фігуру перед камерою у спокусливому напівпрозорому боді. Вигини зірки підкреслює корсет із деталями срібного кольору.
Нікітюк доповнила образ макіяжем у нюдових відтінках, прикрасами срібного кольору та укладкою із легкими хвилями.
"Підпису не буде, я працюю",— доповнила спокусливе відео ведуча.
Нагадаємо, Леся Нікітюк показала, які спеціальні масажі та процедури робить для боротьби з целюлітом. А також ведуча похизувалася стрункими ніжками в обтислому міні.
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