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Леся Нікітюк похизувалася звабливими вигинами у напівпрозорому боді

16 червня 2024 11:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників у спокусливому образі — фото
Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників звабливими кадрами. Зірка приміряла чорне напівпрозоре боді, яке вдало підкреслило її бюст.

Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Леся Нікітюк у спокусливому образі

На опублікованих кадрах відома телеведуча дивує кардинальним перевтіленням. Спочатку зірка постає перед камерою оголеною, прикриваючись атласним халатиком. Нікітюк показалася шанувальникам без макіяжу та укладки. 

Леся Нікітюк у спокусливому образі
Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Згодом ведуча демонструє свою струнку фігуру перед камерою у спокусливому напівпрозорому боді. Вигини зірки підкреслює корсет із деталями срібного кольору. 

Нікітюк доповнила образ макіяжем у нюдових відтінках, прикрасами срібного кольору та укладкою із легкими хвилями.

"Підпису не буде, я працюю",— доповнила спокусливе відео ведуча.

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала, які спеціальні масажі та процедури робить для боротьби з целюлітом. А також ведуча похизувалася стрункими ніжками в обтислому міні.

шоу-бізнес
стиль
українські зірки
"Новий канал"
Леся Нікітюк
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