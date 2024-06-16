Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників у спокусливому образі — фото

Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників звабливими кадрами. Зірка приміряла чорне напівпрозоре боді, яке вдало підкреслило її бюст.

Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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На опублікованих кадрах відома телеведуча дивує кардинальним перевтіленням. Спочатку зірка постає перед камерою оголеною, прикриваючись атласним халатиком. Нікітюк показалася шанувальникам без макіяжу та укладки.

Ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Згодом ведуча демонструє свою струнку фігуру перед камерою у спокусливому напівпрозорому боді. Вигини зірки підкреслює корсет із деталями срібного кольору.

Нікітюк доповнила образ макіяжем у нюдових відтінках, прикрасами срібного кольору та укладкою із легкими хвилями.

"Підпису не буде, я працюю",— доповнила спокусливе відео ведуча.

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала, які спеціальні масажі та процедури робить для боротьби з целюлітом. А також ведуча похизувалася стрункими ніжками в обтислому міні.