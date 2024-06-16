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Леся Никитюк похвасталась соблазнительными изгибами в полупрозрачном боди

16 июня 2024 11:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников в соблазнительном образе — фото
Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников соблазнительными кадрами. Звезда примеряла черное полупрозрачное боди, которое удачно подчеркнуло ее бюст.

Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице Instagram.

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Леся Никитюк в обольстительном образе

На опубликованных кадрах известная телеведущая удивляет кардинальным перевоплощением. Сначала звезда предстает перед камерой обнаженной, прикрываясь атласным халатиком. Никитюк показалась поклонникам без макияжа и укладки.

Леся Никитюк в обольстительном образе
Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Впоследствии ведущая демонстрирует свою стройную фигуру перед камерой в соблазнительном полупрозрачном боде. Изгибы звезды подчеркивает корсет с деталями серебряного цвета.

Никитюк дополнила образ макияжем в нюдовых оттенках, украшениями серебряного цвета и укладкой с легкими волнами.

"Подписи не будет, я работаю", — дополнила соблазнительное видео ведущая.

Напомним, Леся Никитюк показала, какие специальные массажи и процедуры делает для борьбы с целлюлитом. А также ведущая похвасталась стройными ножками в облегающем мини.

шоу-бизнес
стиль
украинские звезды
"Новый канал"
Леся Никитюк
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