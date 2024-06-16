Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников в соблазнительном образе — фото

Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников соблазнительными кадрами. Звезда примеряла черное полупрозрачное боди, которое удачно подчеркнуло ее бюст.

Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице Instagram.

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На опубликованных кадрах известная телеведущая удивляет кардинальным перевоплощением. Сначала звезда предстает перед камерой обнаженной, прикрываясь атласным халатиком. Никитюк показалась поклонникам без макияжа и укладки.

Ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Впоследствии ведущая демонстрирует свою стройную фигуру перед камерой в соблазнительном полупрозрачном боде. Изгибы звезды подчеркивает корсет с деталями серебряного цвета.

Никитюк дополнила образ макияжем в нюдовых оттенках, украшениями серебряного цвета и укладкой с легкими волнами.

"Подписи не будет, я работаю", — дополнила соблазнительное видео ведущая.

Напомним, Леся Никитюк показала, какие специальные массажи и процедуры делает для борьбы с целлюлитом. А также ведущая похвасталась стройными ножками в облегающем мини.