Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников в соблазнительном образе — фото

Леся Никитюк похвасталась соблазнительными изгибами в полупрозрачном боди
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников соблазнительными кадрами. Звезда примеряла черное полупрозрачное боди, которое удачно подчеркнуло ее бюст.
Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице Instagram.
Леся Никитюк в обольстительном образе
На опубликованных кадрах известная телеведущая удивляет кардинальным перевоплощением. Сначала звезда предстает перед камерой обнаженной, прикрываясь атласным халатиком. Никитюк показалась поклонникам без макияжа и укладки.
Впоследствии ведущая демонстрирует свою стройную фигуру перед камерой в соблазнительном полупрозрачном боде. Изгибы звезды подчеркивает корсет с деталями серебряного цвета.
Никитюк дополнила образ макияжем в нюдовых оттенках, украшениями серебряного цвета и укладкой с легкими волнами.
"Подписи не будет, я работаю", — дополнила соблазнительное видео ведущая.
Напомним, Леся Никитюк показала, какие специальные массажи и процедуры делает для борьбы с целлюлитом. А также ведущая похвасталась стройными ножками в облегающем мини.
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