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Лидер группы "ТНМК" Фагот имеет дочь в России — общается ли с ней сейчас

10 июля 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Фагот из ТНМК рассказал о дочери, которая живет в России — интервью Славы Демина
Украинский музыкант Фагот на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский музыкант и продюсер, лидер группы "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта, — Ред.) дал откровенное интервью. В нем артист признался, что у него есть дочь, и рассказал о том, как имел неудачные отношения с россиянкой в прошлом.

Об этом Фагот рассказал в интервью Славе Демину в YouTube.

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Украинский музыкант вспоминает, как одна девушка попросила его сказать родителям, что она беременна от него. После рождения ребенок от девушки был даже записан на Фагота, но только некоторое время.

"Она нагуляла где-то там ребенка и поняла, что ей проще со мной договориться, чтобы я на себя роль г*ндона взял перед ее семьей, чем ей самой сказать правду… Она сказала: "Я ничего не хочу иметь с этим человеком, но так случилось, что я от него беременна. Можно моим родителям сказать, что ты — отец этого ребенка?". София Олеговна Михайлюта — где-то год она записана была на меня. Может, это и неправильно было, но это был последний реверанс при расставании", — вспоминает Фагот.

Интервью Славы Демина и Фагота
Интервью Славы Демина и Фагота. Фото: скриншот с YouTube

Однако, когда мамы не стало, Фагот приехал с этой девушкой к ее могиле и начал с ней разговаривать. Сначала все было хорошо, а как только они стали говорить о Донбассе, девушку будто подменили. Фагот вспоминает, как тогда отвез ее к границе и послал.

"Я очень нежно к ней относился... Последний раз общались буквально в начале полномасштабной войны, а когда мама в 2018 году умерла, она приехала, чтобы на могилу цветы положить. Она из Белгорода... Я ее привез, мы постояли, пообщались, и пока мы общались о нашем прошлом, все было хорошо, только дело зашло о Донбассе, все, человек изменился, превращается человек в телевизор. Я под границу отвез, молча открыл двери и сказал: "У*бывай"", — тоже вспомнил певец.

Фагот во время войны

В начале полномасштабной войны украинский музыкант вошел в состав ВСУ — сначала он присоединился к военному формированию, а затем стал волонтером. Недавно он признался, какой опыт получил, когда был на службе.

Фагот в составе батальона "Реванш"
Фагот в составе батальона "Реванш". Фото: Instagram Фагота

"В ТрО было невозможно попасть и я нашел через друзей, где можно найти оружие. Но на "нуль" меня не отправляли, я был руководителем батальона по другим делам. Поэтому опыт был такой — тренировки, построение, стрельбы, стресс-тесты, медичка. В общем все то, в чем раньше не было никакого опыта", — признался Фагот.

Напомним, мы писали, что певец Фагот увидел последствия российской атаки на Киев.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский артист Фагот вспомнил, как избил российскую звезду Сергея Зверева.

Также мы сообщали о том, что лидер группы "ТНМК" Фагот показал свою жену.

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