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Лидер группы "ТНМК" высказался про беглецов Влада Яму и Ивана Дорна

2 августа 2024 00:19
Галина Войтенко - Редактор
Виктор Бронюк из ТНМК осудил Влада Яму и Ивана Дорна, которые сидят за границей
Музыкант Виктор Бронюк на концерте "Рок за Победу" в Октябрьском дворце в Киеве. Фото: Instagram Виктора Бронюка
Галина Войтенко - Редактор

Украинский певец и лидер группы "ТНМК" Виктор Бронюк высказался про артиста Ивана Дорна и танцора Влада Яму. Известный музыкант объяснил, как он относится к звездам, которые находятся за границей во время полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом Виктор Бронюк рассказал на интервью сайту "Апостроф".

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Виктор Бронюк про Влада Яму и Ивана Дорна

Известный украинский музыкант высказался про хореографа Влада Яму и певца Ивана Дорна, которые сидят за границей, пока в их стране идет война. По словам Виктора Бронюка, этот поступок он не считает мужским, но звезды сделали свой выбор.

"Мое отношение к такому "мыканью" негативное. Чем руководствовался Влад Яма или Иван Дорн, я не знаю. Была возможность уехать, поэтому они это сделали, потому что так проще, это освобождает от многих обязанностей. По-моему, это позиция не гражданская, не мужская. С другой стороны — раз так поступили, это тоже выбор и им с этим жить", — подчеркнул Виктор Бронюк.

Виктор Бронюк
Музыкант Виктор Бронюк со своей супругой. Фото: Instagram Виктора Бронюка

В то же время, солист группы "ТНМК" заявил, что после возвращения украинские артисты будут рассказывать о том, как им было тяжело работать за границей. Более того, Виктор Бронюк сказал, что о таких артистах даже снимут отдельные фильмы.

"После возвращения в Украину звезды будут рассказывать, как тяжело они работали, скитались, ездили по миру, сидели долго печальными вечерами и думали только об Украине и о том, как помочь украинцам. О них снимут фильмы и сюжеты, и все будет хорошо", — также добавил украинский певец.

Виктор Бронюк на благотворительном концерте в Ужгороде
Виктор Бронюк на концерте в Ужгороде. Фото: Instagram Виктора Бронюка

Иван Дорн во время войны

После начала войны Иван Дорн высказал свою проукраинскую позицию, но не отказался петь на русском, подчеркивая, что он поддерживает Украину. Пока неизвестно, где именно находится артист, однако, в Украину он боится возвращаться из-за риска пойти на фронт.

Иван Дорн
Украинский певец Иван Дорн на своем выступлении за границей. Фото: Instagram Ивана Дорна

Влад Яма во время войны

Украинский хореограф Влад Яма в первые дни полномасштабной войны уехал в США. Сначала говорили, что сделал он это незаконно, однако, потом сам танцор развеял эти слухи, заявив, что он успел уехать, пока мужчинам не запретили это делать.

Влад Яма
Танцор Влад Яма в США. Фото: Instagram Влада Ямы

Напомним, мы писали о том, что украинский музыкант Виктор Бронюк рассказал о коррупции в благотворительности.

Ранее мы рассказывали о том, что связывает Потапа и бывшую супругу артиста Позитива.

Также мы сообщали, что танцор Влад Яма признался, как он зарабатывает себе на жизнь в США.

Иван Дорн Влад Яма Виктор Бронюк шоу-бизнес

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