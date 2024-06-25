Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Лідер Imagine Dragons під час виступу зворушливо закликав припинити війну в Україні arrow

Лідер Imagine Dragons під час виступу зворушливо закликав припинити війну в Україні

25 червня 2024 13:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Гурт Imagine Dragons підтримав українців — відео
Американський гурт Imagine Dragons. Фото: instagram.com/imaginedragons/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярний рок-гурт Imagine Dragons, учасники якого є амбасадорами платформи UNITED24 вкотре підтримав українців. Соліст Ден Рейнольдс під час виступу підняв плакат із українським прапором та написом "Stop war" (Зупиніть війну).

Відповідний ролик був опублікований у TikTok.

Читайте також:

Imagine Dragons підтримали українців

Лідер гурту Ден Рейнольдс під час виконання пісні "It's Time" підійшов ближче до сцени та взяв невеличкий плакат із українським прапором та написом "Stop war" (Зупиніть війну). Артист замінив деякі фрази композиції та навколішках закликав припинити війну в Україні.

Музиканти не вперше підтримують наш народ. Ден Рейнольдс неодноразово публічно цілував наш прапор. Гурт допоміг маленькому українцю відновити житло, яке вщент зруйнували окупанти. Вони також показали у своєму кліпі наслідки вторгнення росіян.

Лідер Imagine Dragons зворушливо закликав припинити війну в Україні під час виступу - фото 1
Соліст Imagine Dragons цілує прапор України. Фото: скриншот з соцмережі X

Артисти є амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24 та беруть участь у різних гуманітарних місіях для підтримки нашої країни під час повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, раніше знаменита акторка, яка зіграла Фібі у культовому серіалі "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано публічно звернулася до українців зі словами підтримки.  А також зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз оголосив збір на автівку для розмінування України.

концерт
благодійність
UNITED 24
закордонні зірки
виступ
війна в Україні
Imagine Dragons

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву