Гурт Imagine Dragons підтримав українців — відео

Американський гурт Imagine Dragons. Фото: instagram.com/imaginedragons/

Популярний рок-гурт Imagine Dragons, учасники якого є амбасадорами платформи UNITED24 вкотре підтримав українців. Соліст Ден Рейнольдс під час виступу підняв плакат із українським прапором та написом "Stop war" (Зупиніть війну).

Відповідний ролик був опублікований у TikTok.

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Imagine Dragons підтримали українців

Лідер гурту Ден Рейнольдс під час виконання пісні "It's Time" підійшов ближче до сцени та взяв невеличкий плакат із українським прапором та написом "Stop war" (Зупиніть війну). Артист замінив деякі фрази композиції та навколішках закликав припинити війну в Україні.

Музиканти не вперше підтримують наш народ. Ден Рейнольдс неодноразово публічно цілував наш прапор. Гурт допоміг маленькому українцю відновити житло, яке вщент зруйнували окупанти. Вони також показали у своєму кліпі наслідки вторгнення росіян.

Соліст Imagine Dragons цілує прапор України. Фото: скриншот з соцмережі X

Артисти є амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24 та беруть участь у різних гуманітарних місіях для підтримки нашої країни під час повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, раніше знаменита акторка, яка зіграла Фібі у культовому серіалі "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано публічно звернулася до українців зі словами підтримки. А також зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз оголосив збір на автівку для розмінування України.