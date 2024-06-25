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Лидер Imagine Dragons во время выступления трогательно призвал прекратить войну в Украине

25 июня 2024 13:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Группа Imagine Dragons поддержала украинцев — видео
Американская группа Imagine Dragons. Фото: instagram.com/imaginedragons/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярная рок-группа Imagine Dragons, участники которой являются послами платформы UNITED24, в очередной раз поддержала украинцев. Солист Дэн Рейнольдс во время выступления поднял плакат с украинским флагом и надписью "Stop war" (Остановите войну).

Соответствующий ролик был опубликован в TikTok.

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Imagine Dragons поддержали украинцев

Лидер группы Дэн Рейнольдс во время исполнения песни "It's Time" подошел к сцене и взял небольшой плакат с украинским флагом и надписью "Stop war" (Остановите войну). Артист заменил некоторые фразы композиции и на коленях призвал прекратить войну в Украине.

Музыканты не в первый раз поддерживают наш народ. Дэн Рейнольдс не раз публично целовал наш флаг. Группа помогла маленькому украинцу восстановить жилье, которое разрушили оккупанты. Они также показали в своем клипе последствия вторжения россиян.

Лидер Imagine Dragons трогательно призвал прекратить войну в Украине во время выступления - фото 1
Солист Imagine Dragons целует флаг Украины. Фото: скриншот из соцсети X

Артисты являются послами фандрейзинговой платформы UNITED24 и принимают участие в различных гуманитарных миссиях для поддержки нашей страны во время полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, ранее знаменитая актриса, сыгравшая Фиби в культовом сериале "Все женщины — ведьмы" Алисса Милано публично обратилась к украинцам со словами поддержки. А также звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз объявил сбор на автомобиль для разминирования Украины.

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