Группа Imagine Dragons поддержала украинцев — видео

Американская группа Imagine Dragons. Фото: instagram.com/imaginedragons/

Популярная рок-группа Imagine Dragons, участники которой являются послами платформы UNITED24, в очередной раз поддержала украинцев. Солист Дэн Рейнольдс во время выступления поднял плакат с украинским флагом и надписью "Stop war" (Остановите войну).

Соответствующий ролик был опубликован в TikTok.

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Imagine Dragons поддержали украинцев

Лидер группы Дэн Рейнольдс во время исполнения песни "It's Time" подошел к сцене и взял небольшой плакат с украинским флагом и надписью "Stop war" (Остановите войну). Артист заменил некоторые фразы композиции и на коленях призвал прекратить войну в Украине.

Музыканты не в первый раз поддерживают наш народ. Дэн Рейнольдс не раз публично целовал наш флаг. Группа помогла маленькому украинцу восстановить жилье, которое разрушили оккупанты. Они также показали в своем клипе последствия вторжения россиян.

Солист Imagine Dragons целует флаг Украины. Фото: скриншот из соцсети X

Артисты являются послами фандрейзинговой платформы UNITED24 и принимают участие в различных гуманитарных миссиях для поддержки нашей страны во время полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, ранее знаменитая актриса, сыгравшая Фиби в культовом сериале "Все женщины — ведьмы" Алисса Милано публично обратилась к украинцам со словами поддержки. А также звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз объявил сбор на автомобиль для разминирования Украины.