На концерте Приходько в Трускавце скончался ее друг - врач дал комментарий

Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

На этой неделе, в четверг 28 марта, похоронили тур-менеджера, друга певицы Анастасии Приходько, умершего на ее концерте в Трускавце (Львовская область). Во время шоу Григория Красницкого пытался спасти один из зрителей шоу.

Он прокомментировал смерть тур-менеджера Приходько под публикацией певицы в Instagram.

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Приходько опубликовала фото из поезда, где отметила, что они с командой впервые решили ехать на концерт этим видом транспорта. По Трускавцу они передвигались на автомобиле Григория. Анастасия отметила, что тур-менеджеру был всего 51 год.

"Покои с миром мой друг, ты был лучший в мире! Мы продолжим и завершим все, что ты начал! Прощай", — написала Приходько.

Под публикацией свой комментарий оставил врач-анастезиолог Тарас Остапик, который до приезда кареты скорой помощи делал все возможное, чтобы спасти друга певицы. Впрочем, Красницкий умер по дороге в больницу.

"В определенный момент я понял, что у него та острая патология, которая не дает шансов на спасение… Я видел много смертей, но эта смерть и это лицо запечатлеваются в памяти навсегда! Мои соболезнования и сожаление, что не удалось спасти", — написал Остапик.

В комментариях его поблагодарила дочь Григория Красницкого и Анастасия Приходько. Предварительно известно, что причиной смерти тур-менеджера стал острый инфаркт.

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

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