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Ліки від стресу — Дмитро Коляденко зізнався, чи зловживає алкоголем

27 травня 2024 18:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дмитро Коляденко розповів про те, чи має залежність від алкоголю — відео
Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко. Фото: скриншот з YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко зізнався, що відволіктись від жахіть війни йому допомагає алкоголь. Зірка полюбляє ігристе.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Шоумен чесно зізнався, що після розставання із коханими зловживав спиртними напоями. За день Коляденко міг випити декілька пляшок вина.

"Я любив кагор, я після нього дуже плакав і мені це подобалося, це наче виходила якась енергія зла. Я був дуже злий, коли мене кинула і Олена Коляденко, і Ірина Білик. Я був як вовк. Жінки мене "доводили", — повідомив хореограф.

Зараз шоумен також вважає, що алкоголь — це непоганий варіант для того, щоб підняти собі настрій.

"Зараз я піду на вечірку до Пилипа. Якщо там буде просеко, я з задоволенням його вип'ю і послухаю сина. Ну бокал, два-три. Шампанське дає такий гарний настрій, радість і можна забути на деякий час, що йде війна. Це якісь "ліки" від стресу", — додав він.

Дмитро Коляденко про боротьбу зі стресами під час війни
Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко. Фото: instagram.com/kolyadenkodima_official/

Втім, артист не зловживає алкогольними напоями під час війни, а навіть якщо і випиває, то залишається вдома та лягає спати. Він щиро радіє, якщо йому вдається у такому стані проспати тривогу.

Нагадаємо, Дмитро Коляденко розповів про те, з ким ходить на побачення та чому прагне нових стосунків. А Ірина Білик зізналась, який подарунок хоче отримати найбільше.

Дмитро Коляденко
алкоголь
відносини
Слава Дьомін
українські зірки
інтерв'ю
війна в Україні
стрес

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