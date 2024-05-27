Дмитро Коляденко розповів про те, чи має залежність від алкоголю — відео

Ліки від стресу — Дмитро Коляденко зізнався, чи зловживає алкоголем
Відомий український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко зізнався, що відволіктись від жахіть війни йому допомагає алкоголь. Зірка полюбляє ігристе.
Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Дмитро Коляденко про способи боротьби зі стресами
Шоумен чесно зізнався, що після розставання із коханими зловживав спиртними напоями. За день Коляденко міг випити декілька пляшок вина.
"Я любив кагор, я після нього дуже плакав і мені це подобалося, це наче виходила якась енергія зла. Я був дуже злий, коли мене кинула і Олена Коляденко, і Ірина Білик. Я був як вовк. Жінки мене "доводили", — повідомив хореограф.
Зараз шоумен також вважає, що алкоголь — це непоганий варіант для того, щоб підняти собі настрій.
"Зараз я піду на вечірку до Пилипа. Якщо там буде просеко, я з задоволенням його вип'ю і послухаю сина. Ну бокал, два-три. Шампанське дає такий гарний настрій, радість і можна забути на деякий час, що йде війна. Це якісь "ліки" від стресу", — додав він.
Втім, артист не зловживає алкогольними напоями під час війни, а навіть якщо і випиває, то залишається вдома та лягає спати. Він щиро радіє, якщо йому вдається у такому стані проспати тривогу.
Нагадаємо, Дмитро Коляденко розповів про те, з ким ходить на побачення та чому прагне нових стосунків. А Ірина Білик зізналась, який подарунок хоче отримати найбільше.
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