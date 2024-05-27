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Лекарство от стресса — Дмитрий Коляденко признался, злоупотребляет ли алкоголем

27 мая 2024 18:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дмитрий Коляденко рассказал о том, имеет ли зависимость от алкоголя.
Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко. Фото: скриншот с YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко признался, что отвлечься от ужасов войны ему помогает алкоголь. Звезда любит игристое.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

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Шоумен честно признался, что после расставания с любимыми злоупотреблял спиртными напитками. За день Коляденко мог выпить несколько бутылок вина.

"Я любил кагор, я после него очень плакал и мне это нравилось, это словно выходила какая-то энергия зла. Я был очень зол, когда меня бросила и Елена Коляденко, и Ирина Билык. Я был как волк. Женщины меня "доводили"", — сообщил хореограф.

Сейчас шоумен также считает, что алкоголь – это неплохой вариант для того, чтобы поднять себе настроение.

"Сейчас я пойду на вечеринку к Филиппу. Если там будет просеко, я с удовольствием его выпью и послушаю сына. Ну бокал, два-три. Шампанское дает такое хорошее настроение, радость и можно забыть на время, что идет война. Это какое-то "лекарство" от стресса", — добавил он.

Дмитрий Коляденко о борьбе со стрессами во время войны
Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко. Фото: instagram.com/kolyadenkodima_official/

Впрочем, артист не злоупотребляет алкогольными напитками во время войны, а даже если и выпивает, остается дома и ложится спать. Он искренне радуется, если ему удается в таком состоянии проспать тревогу.

Напомним, Дмитрий Коляденко рассказал о том, с кем ходит на свидание и почему стремится к новым отношениям. А Ирина Билык призналась, какой подарок хочет получить больше всего.

Дмитрий Коляденко
алкоголь
отношения
Слава Демин
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интервью
война в Украине
стресс

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