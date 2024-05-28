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Ліндсі Лохан, яка народила торік, вперше опублікувала фото в купальнику

28 травня 2024 06:44
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Стас Кожушко
Редактор
Ліндсі Лохан вперше після пологів показала фігуру в купальнику
Американська акторка Ліндсі Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Влітку минулого року голлівудська акторка Ліндсі Лохан народила первістка, сина Луай. За весь цей час зірка не публікувала фото в купальнику. Втім, зараз акторка показала світлини з відпустки. 

Відповідна публікація з'явилась в соцмережах 37-річної Лохан. 

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Ліндсі Лохан на відпочинку

Акторка, яка живе в Об’єднаних Арабських Еміратах (Дубай) разом з чоловіком, арабським бізнесменом Бадером Шамасом, прилетіла на острів Міконос у Греції. Це улюблений курорт Ліндсі, раніше в неї тут був власний бізнес — нічні клуби. 

В одному з нещодавніх інтерв’ю Ліндсі зазначала, що вона не поспішала швидко повертати свою форму після пологів. Акторка дала час на природне відновлення.  Саме тому тільки зараз Лохан опублікувала фото, на якому позує у кольорових плавках та лонгсліві на тлі морського пейзажу.

Ліндсі Лохан на відпочинку
Ліндсі Лохан на відпочинку в Греції. Фото: Instagram/lindsaylohan

Після початку стосунків із Шамасом у 2019 році Лохан почала вести закритий спосіб життя. У 2022-му вони відгуляли весілля. Втім перевтілюватися на домогосподарку Ліндсі не стала. Вона знялась у двох фільмах від стрімінгової платформи Netflix.

На початку цього року Лохан відвідала прем'єру мюзиклу "Погані дівчиська" у Нью-Йорку, який знятий за мотивами однойменного фільму 2004 року, де Ліндсі зіграла головну роль.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі в образі гейші знялась для японського Vogue. Також ми розповідали, що американська шоувумен Дженніфер Лопес на тлі чуток про розлучення відмовилась говорити про чоловіка.

соцмережі
акторка
зірки
Ліндсі Лохан
купальник

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