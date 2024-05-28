Ліндсі Лохан вперше після пологів показала фігуру в купальнику

Американська акторка Ліндсі Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan

Влітку минулого року голлівудська акторка Ліндсі Лохан народила первістка, сина Луай. За весь цей час зірка не публікувала фото в купальнику. Втім, зараз акторка показала світлини з відпустки.

Відповідна публікація з'явилась в соцмережах 37-річної Лохан.

Читайте також:

Ліндсі Лохан на відпочинку

Акторка, яка живе в Об’єднаних Арабських Еміратах (Дубай) разом з чоловіком, арабським бізнесменом Бадером Шамасом, прилетіла на острів Міконос у Греції. Це улюблений курорт Ліндсі, раніше в неї тут був власний бізнес — нічні клуби.

В одному з нещодавніх інтерв’ю Ліндсі зазначала, що вона не поспішала швидко повертати свою форму після пологів. Акторка дала час на природне відновлення. Саме тому тільки зараз Лохан опублікувала фото, на якому позує у кольорових плавках та лонгсліві на тлі морського пейзажу.

Ліндсі Лохан на відпочинку в Греції. Фото: Instagram/lindsaylohan

Після початку стосунків із Шамасом у 2019 році Лохан почала вести закритий спосіб життя. У 2022-му вони відгуляли весілля. Втім перевтілюватися на домогосподарку Ліндсі не стала. Вона знялась у двох фільмах від стрімінгової платформи Netflix.

На початку цього року Лохан відвідала прем'єру мюзиклу "Погані дівчиська" у Нью-Йорку, який знятий за мотивами однойменного фільму 2004 року, де Ліндсі зіграла головну роль.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі в образі гейші знялась для японського Vogue. Також ми розповідали, що американська шоувумен Дженніфер Лопес на тлі чуток про розлучення відмовилась говорити про чоловіка.