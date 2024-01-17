Ліндсі Лохан приголомшила заробітками після повернення у кіно

Акторка Ліндсі Лохан. Фото: Reuters

Акторка Ліндсей Лохан заробила чимало грошей за свою коротку епізодичну роль у новому фільмі "Погані дівчиська". За даними Variety, 37-річній актрисі, яка зіграла новеньку Кеді Херон у культовому класичному фільмі 2004 року, заплатили близько 500 000 доларів за півдня роботи.

Про це пише Daily Mail.

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Лохан з'явилась у сцені змагання з математики, яка проводила паралелі з сюжетом її персонажа в оригінальному фільмі. Хоча вона не повторює свою роль, Лохан віддає данину часу, проведеному героїнею у середній школі North Shore. У фільмі також зіграли: Джон Хемм, Дженна Фішер, Бізі Філіппс і Ауліі Кравальо.

Ліндсі вже возз'єдналася зі своїми колегами з "Поганих дівчаток" для реклами торгової мережі Walmart, в якому проходила "чорна п'ятниця". У зйомках також взяли участь Аманда Сейфрід, Лейсі Чаберт, Деніел Францезе та Раджив Сурендра. А ось Рейчел МакАдамс, яка зіграла головну антагоністку фільму Реджіну Джордж, від зйомок відмовилася.

Сама Лохан останнім часом дуже рідко виходить у світ. У липні 2023 року вона народила сина Луая від свого чоловіка, арабського фінансиста Бандера Шамаса, за якого вийшла заміж у 2022 році.

Нагадаємо, Ліндсі Лохан вперше після пологів побачили з дитиною.

Раніше стало відомо, що рімейк відомого фільму з Лохан та Мак-Адамс очолив американський кінопрокат.