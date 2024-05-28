Линдси Лохан впервые после родов показала фигуру в купальнике

Американская актриса Линдси Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan

Летом прошлого года голливудская актриса Линдси Лохан родила первенца, сына Луай. За все это время звезда не публиковала фото в купальнике. Впрочем, сейчас актриса показала фотографии из отпуска.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях 37-летней Лохан.

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Актриса, живущая в Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай) вместе с мужем, арабским бизнесменом Бадером Шамасом, прилетела на остров Миконос в Греции. Это любимый курорт Линдси, раньше у нее здесь был собственный бизнес — ночные клубы.

В одном из недавних интервью Линдси отмечала, что она не торопилась быстро возвращать свою форму после родов. Актриса дала время на естественное восстановление. Именно поэтому только сейчас Лохан опубликовала фото, где позирует в цветных плавках и лонгсливе на фоне морского пейзажа.

Линдси Лохан на отдыхе в Греции. Фото: Instagram/lindsaylohan

После начала отношений с Шамасом в 2019 году Лохан начала вести закрытый образ жизни. В 2022-м они отыграли свадьбу. Впрочем, перевоплощаться в домохозяйку Линдси не стала. Она снялась в двух фильмах от стриминговой платформы Netflix.

В начале этого года Лохан посетила премьеру мюзикла "Плохие девчонки" в Нью-Йорке, который снят по мотивам одноименного фильма 2004 года, где Линдси сыграла главную роль.

Напомним, ранее мы писали, что голливудская актриса Анджелина Джоли в образе гейши снялась для японского Vogue. Также мы рассказывали, что американская шоувумен Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе отказалась говорить о муже.