Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Линдси Лохан, которая родила в прошлом году, впервые опубликовала фото в купальнике arrow

Линдси Лохан, которая родила в прошлом году, впервые опубликовала фото в купальнике

28 мая 2024 06:44
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Линдси Лохан впервые после родов показала фигуру в купальнике
Американская актриса Линдси Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Летом прошлого года голливудская актриса Линдси Лохан родила первенца, сына Луай. За все это время звезда не публиковала фото в купальнике. Впрочем, сейчас актриса показала фотографии из отпуска.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях 37-летней Лохан.

Читайте также:

Линдси Лохан на отдыхе

Актриса, живущая в Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай) вместе с мужем, арабским бизнесменом Бадером Шамасом, прилетела на остров Миконос в Греции. Это любимый курорт Линдси, раньше у нее здесь был собственный бизнес — ночные клубы.

В одном из недавних интервью Линдси отмечала, что она не торопилась быстро возвращать свою форму после родов. Актриса дала время на естественное восстановление. Именно поэтому только сейчас Лохан опубликовала фото, где позирует в цветных плавках и лонгсливе на фоне морского пейзажа.

Линдси Лохан на отдыхе
Линдси Лохан на отдыхе в Греции. Фото: Instagram/lindsaylohan

После начала отношений с Шамасом в 2019 году Лохан начала вести закрытый образ жизни. В 2022-м они отыграли свадьбу. Впрочем, перевоплощаться в домохозяйку Линдси не стала. Она снялась в двух фильмах от стриминговой платформы Netflix.

В начале этого года Лохан посетила премьеру мюзикла "Плохие девчонки" в Нью-Йорке, который снят по мотивам одноименного фильма 2004 года, где Линдси сыграла главную роль.

Напомним, ранее мы писали, что голливудская актриса Анджелина Джоли в образе гейши снялась для японского Vogue. Также мы рассказывали, что американская шоувумен Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе отказалась говорить о муже.

соцсети
актриса
звезды
Линдси Лохан
купальник

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе