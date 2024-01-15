Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Рімейк відомого фільму з Лохан та Мак-Адамс очолив американський кінопрокат arrow

Рімейк відомого фільму з Лохан та Мак-Адамс очолив американський кінопрокат

15 січня 2024 22:54
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Рімейк відомого фільму з Лохан та Мак-Адамс очолив американський кінопрокат
Постер фільму "Погані дівчиська". Фото: Medium
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У північноамериканському кінопрокаті за підсумками вікенду лідирує новинка — однойменний рімейк на фільм "Погані дівчиська" 2004 року. Тоді головні ролі зіграли відомі акторки Ліндсі Лохан, Рейчал Мак-Адамс, Аманда Сейфрід та Лейсі Чеберт.

Про це повідомляє видання Variety.

Читайте також:

Касовий успіх рімейку "Поганих дівчиськ"

Новий-старий фільм від Paramount, сюжетна лінія якого практично не змінилась, заробив 33,2 мільйона доларів у 3791 кінотеатрі під час святкових вихідних Мартіна Лютера Кінга, перевершивши всі очікування продюсерів. Ще б пак — стрічка коштувала їм 36 млн доларів.

Стрічка "Погані дівчиська" з Енгаурі Райс, Аулії Кравальо та Рене Рапп зібрала майже вдвічі більше за новий бойовик "Бджоляр" з Джейсоном Стейтемом в головній ролі. Римейк спочатку планувалося випустити на стримінговій платформі Paramount+, але після тестових показів керівники студії обрали реліз в кінотеатрах.  

Paramount навмисно зменшив кількість пісень й танців в рекламних матеріалах фільму-мюзиклу, який отримав оцінку "B" за результатами дослідження Cinema Score. Втім, більшості глядачів, які дивилися й оригінал, сподобався більше все ж таки фільм 2004 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат. Також ми розповідали, що Ліндсі Лохан вперше після народження дитини вийшла на червону доріжку.

кіно
гроші
Голлівуд
актори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі