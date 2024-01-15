Рімейк відомого фільму з Лохан та Мак-Адамс очолив американський кінопрокат

Постер фільму "Погані дівчиська". Фото: Medium

У північноамериканському кінопрокаті за підсумками вікенду лідирує новинка — однойменний рімейк на фільм "Погані дівчиська" 2004 року. Тоді головні ролі зіграли відомі акторки Ліндсі Лохан, Рейчал Мак-Адамс, Аманда Сейфрід та Лейсі Чеберт.

Про це повідомляє видання Variety.

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Новий-старий фільм від Paramount, сюжетна лінія якого практично не змінилась, заробив 33,2 мільйона доларів у 3791 кінотеатрі під час святкових вихідних Мартіна Лютера Кінга, перевершивши всі очікування продюсерів. Ще б пак — стрічка коштувала їм 36 млн доларів.

Стрічка "Погані дівчиська" з Енгаурі Райс, Аулії Кравальо та Рене Рапп зібрала майже вдвічі більше за новий бойовик "Бджоляр" з Джейсоном Стейтемом в головній ролі. Римейк спочатку планувалося випустити на стримінговій платформі Paramount+, але після тестових показів керівники студії обрали реліз в кінотеатрах.

Paramount навмисно зменшив кількість пісень й танців в рекламних матеріалах фільму-мюзиклу, який отримав оцінку "B" за результатами дослідження Cinema Score. Втім, більшості глядачів, які дивилися й оригінал, сподобався більше все ж таки фільм 2004 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат. Також ми розповідали, що Ліндсі Лохан вперше після народження дитини вийшла на червону доріжку.