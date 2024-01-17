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Линдси Лохан ошеломила заработками после возвращения в кино

17 января 2024 08:37
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Линдси Лохан ошеломила заработками по возвращении в кино
Актриса Линдси Лохан. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актриса Линдсей Лохан заработала немало денег за свою короткую эпизодическую роль в новом фильме "Дряные девчонки". По данным Variety, 37-летней актрисе, сыгравшей новенькую Кеди Хэрон в культовом классическом фильме 2004 года, заплатили около 500 000 долларов за полдня работы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Лохан появилась в сцене соревнования по математике, проводившей параллели с сюжетом ее персонажа в оригинальном фильме. Хотя она не повторяет свою роль, Лохан отдает дань времени, проведённому героиней в средней школе North Shore. В фильме также сыграли: Джон Хэмм, Дженна Фишер, Бизи Филиппс и Аулии Кравальо.

 

Линдси уже воссоединилась со своими коллегами из "Дряных девченок" для рекламы торговой сети Walmart, в котором проходила "черная пятница". В съемках также приняли участие Аманда Сейфрид, Лэйси Чаберт, Дэниел Францезе и Раджив Сурендра. А вот Рэйчел МакАдамс, сыгравшая главную антагонистку фильма Реджину Джордж, от съемок отказалась.

Сама Лохан в последнее время очень редко выходит в свет. В июле 2023 года она родила сына Луая от супруга, арабского финансиста Бандера Шамаса, за которого вышла замуж в 2022 году.

Напомним, Линдси Лохан впервые после родов увидели с ребёнком.

Ранее стало известно, что римейк известного фильма Лохан и Мак-Адамс возглавил американский кинопрокат.

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