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Линдси Лохан впервые после рождения ребенка вышла на красную дорожку

9 января 2024 11:35
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Линдси Лохан впервые после рождения ребенка вышла на красную дорожку
Актриса Линдси Лохан. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актриса Линдси Лохан несколько месяцев назад впервые стала матерью. Звезда вышла в свет на нью-йоркской премьере мюзикла "Дрянные девчонки" по мотивам культового фильма 2004 года с Лоханом в главной роли.

Об этом пишет Daily Mail.

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На премьере Лохан воссоединилась с актрисой Тиной Фэй, которая также снималась в фильме 2004 года, и стала автором сценария мюзикла. Линдси появилась на красной дорожке в черном платье Alexandre Vauthier, украшенном кристаллами.

 

Актриса Линдси Лохан. Фото: Reuters
Актриса Линдси Лохан. Фото: Reuters

 

Актриса Линдси Лохан. Фото: Reuters
Актриса Линдси Лохан. Фото: Reuters

Линдси уже воссоединилась со своими коллегами по "Дрянные девчонки" для рекламы торговой сети Walmart, в котором проходила "черная пятница". В съемках также приняли участие Аманда Сейфрид, Лэйси Чаберт, Дэниел Францезе и Раджив Сурендра. А вот Рэйчел МакАдамс, сыгравшая главную антагонистку фильма Реджину Джордж, от съемок отказалась.

 

В новом мюзикле роль Кэди Хирон, которую играла Линдси, исполнит Энгаури Райс, а роль Реджины Джордж Рене Рэпп. Сама Лохан в последнее время очень редко выходит в свет. В июле 2023 года она родила сына Луая от мужа, арабского финансиста Бандера Шамаса, за которого вышла замуж в 2022 году.

Напомним, женщина-роза Дженнифер Лопес и гламурная "Барби" сияли на вручении "Золотого глобуса".

Ранее Николас Кейдж отметил 60-летие выходом на красную дорожку с молодой женой.

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