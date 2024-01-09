Линдси Лохан впервые после рождения ребенка вышла на красную дорожку

Актриса Линдси Лохан. Фото: Reuters

Актриса Линдси Лохан несколько месяцев назад впервые стала матерью. Звезда вышла в свет на нью-йоркской премьере мюзикла "Дрянные девчонки" по мотивам культового фильма 2004 года с Лоханом в главной роли.

Об этом пишет Daily Mail.

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На премьере Лохан воссоединилась с актрисой Тиной Фэй, которая также снималась в фильме 2004 года, и стала автором сценария мюзикла. Линдси появилась на красной дорожке в черном платье Alexandre Vauthier, украшенном кристаллами.

Актриса Линдси Лохан. Фото: Reuters

Актриса Линдси Лохан. Фото: Reuters

Линдси уже воссоединилась со своими коллегами по "Дрянные девчонки" для рекламы торговой сети Walmart, в котором проходила "черная пятница". В съемках также приняли участие Аманда Сейфрид, Лэйси Чаберт, Дэниел Францезе и Раджив Сурендра. А вот Рэйчел МакАдамс, сыгравшая главную антагонистку фильма Реджину Джордж, от съемок отказалась.

В новом мюзикле роль Кэди Хирон, которую играла Линдси, исполнит Энгаури Райс, а роль Реджины Джордж Рене Рэпп. Сама Лохан в последнее время очень редко выходит в свет. В июле 2023 года она родила сына Луая от мужа, арабского финансиста Бандера Шамаса, за которого вышла замуж в 2022 году.

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