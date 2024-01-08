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Ніколас Кейдж відзначив 60-річчя виходом на червону доріжку з молодою дружиною

8 січня 2024 14:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Ніколас Кейдж відзначив 60-річчя виходом на червону доріжку з молодою дружиною
Актор Ніколас Кейдж з дружиною. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

У Ніколаса Кейджа відвідав церемонію "Золотий глобус" 2024, і одночасно відгуляв 60-річчя. Актор, чий офіційний день народження 7 січня, сяяв червоній доріжці зі своєю 28-річною дружиною Ріко Шибатою.

Про це пише Daily Mail.

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Кейдж одягнув витончений смокінг, який буквально виблискував. Доповнив образ сорочкою, чорними штанами та глянцевими лоферами. Він ніжно тримав за руку дружину Ріко, яка була у хутрі. Кейдж розповів на церемонії нагородження з USA Today, що одягнув свій смокінг, щоб відзначити початок своїх "золотих років".

 

Актор Ніколас Кейдж. Фото: Reuters

 

Актор Ніколас Кейдж з дружиною. Фото: Reuters
Актор Ніколас Кейдж з дружиною. Фото: Reuters

 

"Розумієте, я дивлюся на все це як на одну велику вечірку з нагоди дня народження, тому я одягнув золотий піджак, тому що я хотів відсвяткувати початок своїх золотих років на "Золотому глобусі", — сказав зірка.

Потім Ніколас оцінив нещодавні страйки в Голлівуді, сказавши, що "чудово", що все закінчилося.

"Це потрібно. Ми всі хочемо повернутися до роботи. Я пишаюся своїми братами і сестрами акторами. Вони були сильними та стійкими, і я вважаю, що ми були маяком для інших галузей, щоб знати, що якщо об’єднатися, то можна досягти необхідних змін", — коментує актор.

Ніколас одружився з Ріко в 2021 році, а в 2022 році у них народилася донька Август Франческа. Актор також має сина Вестона Кейджа Копполу, 33, від колишньої Крістіни Фултон, і сина Кал-Ел Копполу, 18 років, від його колишньої дружини Еліс Кім.

Кейдж має надії скоротити роботу та проводити більше часу з Август.

"Отже, наближаються 60-ті. Я хотів би читати книгу, проводити більше часу з донькою, я підводити підсумки того, що дійсно важливо. Можливо, не так багато фільмів", — додав він.

Нагадаємо, Емма Стоун у сукні-ночнушці на голе тіло сяяла на червоній доріжці.

Раніше жінка-троянда Дженніфер Лопес та гламурна "Барбі" сяяли на врученні "Золотого глобуса".

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