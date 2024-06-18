Только вода и йога — певца Ашера раскритиковали за экстремальную диету

Певец Ашер. Фото: Reuters

Знаменитого поп-музыканта Ашера засыпали комплиментами за то, что он в лучшей форме после своего невероятного выступления на Суперкубке. Но диета артиста вызвала беспокойство диетологов. 45-летний певец сейчас готовится к предстоящему мировому туру, в рамках которого он даст 80 концертов в шести странах.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ашер рассказал о своем голодании

Певец рассказал в интервью на прошлой неделе, что, чтобы быть в форме, он голодает 24 часа еженедельно, пьет только воду. Он также отказывается от кофе в пользу сока сельдерея и воды с лимоном. Певец утверждает, что утреннее занятие йогой "активирует" его органы.

Певец Ашер. Фото: Reuters

Эксперты рассказали, что многие необычные привычки Ашера в лучшем случае "ненужны", а в худшем — потенциально "вредны", приводящие к опасному недоеданию из-за нехватки жизненно важных питательных веществ, таких как углеводы и клетчатка.

Интервальное голодание предполагает баланс между нормальным питанием и ограничением потребления пищи от четырех до 12 часов. Ашер сказал Wall Street Journal, что среда является его ​​постным днем.

Певец Ашер. Фото: Reuters

"Обычно я пытаюсь начать около 23:00 предыдущего дня, а затем весь день в среду пью только воду", — сказал он, добавив, что также тренируется каждый день, готовясь к шоу.

Доктор Кэролин Уильямс, диетолог и автор книги Meals that Heal, сказала, что интенсивные тренировки Ашера могут повысить риск побочных эффектов.

"Меня волнует то, что он интенсивно тренировался для Суперкубка. Если вы собираетесь голодать в течение 24 часов, вам нужно снизить физическую активность. Голодать целый день только с водой и все еще пытаться придерживаться этого расписания тренировок, это не то, что обычно рекомендуется. Когда ты тренируешься, как он, тебе нужно больше, чтобы зарядить свое тело", — говорит диетолог.

Доктор Уильямс отметил, что усталость и головные боли — распространенные побочные эффекты, которые могут начаться уже во второй половине дня. Кроме того, интенсивные упражнения предполагают потоотделение, приводит к потере электролитов, которые являются минералами, помогающими контролировать гидратацию, сокращение мышц и здоровье костей, среди других функций.

"У Ашера может быть электролитный дисбаланс", — сказал доктор Уильямс.

Певец Ашер. Фото: Reuters

Слишком мало электролитов может привести к мышечным судорогам, диарее, запору, нерегулярному сердечному ритму, тошноте, рвоте и онемению.

Исследования вокруг интервального голодания. Хотя некоторые исследования показывают, что интервальное голодание может помочь вам похудеть, другие исследования обнаружили, что пропуск приема пищи может привести к более высокому риску сердечных заболеваний, раку и ранней смерти.

Ашер также рассказал, что он пропускает утреннюю чашку кофе в пользу сока сельдерея. Этот напиток рекламировали за то, что он содержит только 33 калории и имеет такие питательные элементы как калий, фолиевая кислота и витамины А, С и К.

Однако доктор Уильямс предупредил, что напиток может не принести никакой пользы для здоровья.

"Я не думаю, что были проведены серьезные научные исследования о соке сельдерея. Если вы хотите выпить сок сельдерея, это хорошо. Он будет очень увлажняющим, но я не думаю, что он превзойдет другие овощи. Вокруг сока сельдерея был золотой ореол здоровья, а в действительности нет никаких научных доказательств того, что он изменит ваше здоровье или предотвратит рак или что-то подобное", — говорит специалист.

Доктор Уильямс также отметила, что поскольку сок сельдерея процеживается, процесс удаляет клетчатку, которой подавляющее большинство американцев не получает достаточно.

"Как правило, всегда лучше и питательнее, когда вы употребляете фрукты или овощы, а не выжимаете из них сок", — говорит диетолог.

Что касается другого утреннего напитка Ашера — горячей воды с лимоном, имбирем и кайенским перцем — доктор Уильямс отметил, что это может быть "неполезным с питательной точки зрения".

"Если это помогает кому-то пробудить свое тело, и они чувствуют, что это для них полезно, я не думаю, что это повредит", — рассказала диетолог.

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