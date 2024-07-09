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Летний отпуск короля Чарльза — кого он пригласит в резиденцию Балморал

9 июля 2024 06:32
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Стас Кожушко
Редактор
Король Чарльз III и Камилли определились, кого пригласят в резиденцию Балморал
Король и королева Великобритании, Чарльз III и Камилла. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Второй раз Чарльз III и его жена Камилла проведут летний отпуск в замке Балморал как король и королева Великобритании. В августе в резиденцию в Шотландии они пригласят почетных гостей.

Об этом сообщает издание Hello.

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Чарльз III придерживается обычая своей покойной матери, королевы Елизаветы II, приглашать премьер-министра Великобритании в резиденцию в Абердиншире. После всеобщих выборов новым премьер-министром стал лидер лейбористов Кир Стармер. Следуя традиции, он и его жена Виктория будут приглашены королем в Балморал во время летних каникул в парламенте.

Премьер-министр Великобритании Ким Стармер
Премьер-министр Великобритании Ким Стармер с супругой Викторией. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти присоединились к королю и королеве в прошлом году в церкви Крати Кирк. Для них этот визит Балморала стал первым и, возможно, последним. Как правило, к королю и королеве присоединяются члены их семей.

В Балморал, где в сентябре 2022 года умерла Елизавета II, на время переедут принц и принцесса Уэльские и их трое детей. Запланированы ли у Кейт Миддлтон, которая лечится от онкологии, публичные мероприятия и встречи с политиками и другими гостями — представители Букингемского дворца пока не сообщали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Balmoral Castle (@balmoral_castle)

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям появится в новом документальном фильме. Также мы рассказывали, что банкноту с королем Чарльзом III продали на аукционе почти за миллион гривен.

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