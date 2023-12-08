Любил его и уважал — Вакарчук прокомментировал гибель звезды своего клипа

Певец Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

На днях стало известно о гибели 41-летнего актера и военнослужащего Василия Кухарского. Несколько лет назад артист сыграл главную роль в клипе группы "Океан Эльзы" "Тримай".

Свои искренние соболезнования семье героя выразил лидер коллектива Святослав Вакарчук в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Известный актер погиб после ранения

Василий Кухарский с 2008 года служит актером Киевского академического драматического театра на Подоле. В 2022 году он сыграл главную роль в клипе "Тримай" группы "Океан Эльзы". Его партнершей в романтической истории была актриса Фатима Горбенко.

Певец Святослав Вакарчук выразил соболезнования семье Василия Кухарского. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

"Не стало Василия Кухарского... Прекрасный актер, прекрасный человек, мужественный воин. Василий умер после тяжелого ранения, полученного на фронте. Любил его и уважал... Такая настоящая мужская энергия была в нем... Мы познакомились на съемках нашего клипа "Тримай". Потом часто пересекались. И вот Василия не стало… Знаю, это не первая и, к сожалению, не последняя потеря этой страшной войны… Но каждая такая потеря — это чей-то отец, чей-то муж, чей-то сын, чей-то друг… Все они, как шрамы на нашем сердце… Искренние соболезнования семье, близким. Вечная память герою Василию Кухарскому", — прокомментировал гибель актера певец Святослав Вакарчук.

Под видео, в котором снялся актер, также появился комментарий группы.

"Вечная память Василию Кухарскому — актеру, исполнителю главной роли в этом видео, воину, погибшему от ранения, полученного на фронте, защищая свою жену, ребенка, родителей, страну. Российская армия, а следовательно Рроссия-страна оккупант, агрессор и террорист, убивший украинского актера театра и кино, который у себя дома, в Украине, защищал свой народ от российских оккупантов", — говорится в коментарии к клипу "Тримай".

Кухарский сыграл первую главную роль в картине "Максим Оса и золото Песиголовца". Это первая в Украине кинолента, созданная по комиксу, ее снимали почти 10 лет.

Напомним, скончалась актриса, запомнившаяся ролью в легендарном сериале.

Ранее скончался актер театра и кино, звезда сериала Нюхач-2.