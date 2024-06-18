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У людей должен быть собственный выбор — Оля Полякова публично поддержала ЛГБТК+

18 июня 2024 17:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оля Полякова о хейте ЛГБТК+ — певица поддержала сообщество
Украинская певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Оля Полякова публично поддержала ЛГБТК+ на Марше равенства в Киеве. Звезда уверена, что каждый человек сам должен выбирать, как ему жить.

Об этом сообщает менеджмент артистки.

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Известная звезда посетила Марш Равенства и публично поддержала ЛГБТК+сообщество. Артистка также посвятила этому событию отдельный пост в соцсети. Публикация вызвала много хейта и Полякова решила ответить на некоторые самые провокационные комментарии подписчиков в прямом эфире. Звезда иронически назвала его "Садом и Гоморра", в честь комментария, который оставил один из пользователей соцсети.

"Я поддерживаю такие вещи от души. Я за то, чтобы у людей был свободный собственный выбор. Взрослые люди должны решать, какое вероисповедание иметь, за какую партию голосовать, с кем жить, и как работать", — заявила звезда.

По поводу обвинений поклонников о том, что во время войны проводить Марши Равенства не уместно, артистка отметила, что это был не парад, а мирная акция в поддержку необходимых законов о гражданском партнерстве, а также о проблеме буллинга и дискриминации.

Звезда также ответила на вопрос одного из фолловеров, который поинтересовался у нее, как она отреагирует на то, что одна из ее дочерей захочет присоединиться к ЛГБТК+сообществу. Полякова заявила, что поддержит выбор своих девочек.

"Я скажу: "Дочь, будь счастлива, с кем ты выбрала, потому что я не могу тебе сказать, с кем тебе жить, если тебе нравятся женщины". Что я могу отказаться от своего ребенка? Мои дети сделают выбор, и я его приму, потому что я уважаю выбор каждого человека", — поделилась исполнительница.

У людей должен быть собственный выбор — Оля Полякова публично поддержала ЛГБТК+ - фото 1
Украинская певица Оля Полякова на Марше равенства. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
У людей должен быть собственный выбор — Оля Полякова публично поддержала ЛГБТК+ - фото 2
Украинская певица Оля Полякова на Марше равенства. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
У людей должен быть собственный выбор — Оля Полякова публично поддержала ЛГБТК+ - фото 3
Украинская певица Оля Полякова на Марше равенства. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
У людей должен быть собственный выбор — Оля Полякова публично поддержала ЛГБТК+ - фото 4
Украинская певица Оля Полякова на Марше равенства. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Артистка вспомнила, как ее дочь Алиса в 9 лет заявила, что она мальчик и ее зовут Валера. Звезда спокойно отреагировала на слова девочки и даже купила ей мужские плавки по ее просьбе. Через несколько лет ее ребенок снова начал носить платье.

Полякова в эфире призвала своих поклонников уважать выбор других людей.

"Будьте толерантны и уважайте выбор каждого. Не так страшно демонстрировать свой выбор, страшно, когда демонстрируют силу, которая может отобрать, сокрушить и уничтожить. Поэтому люди, любите, уважайте друг друга. Партнерство — это поддержка, любовь, уважение", — добавила она.

Ранее мы рассказывали, что певица Оля Полякова решила запустить собственное кулинарное шоу. А также исполнительница прокомментировала выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении".

Оля Полякова
ЛГБТ
украинские звезды
шоу-бизнес
соцсети
Киев

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