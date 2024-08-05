"Людина-павук" Тобі Магвайр відпочив на курорті з удвічі молодшою моделлю

Актор Тобі Маквайр з подругою-моделлю. Фото: BACKGRID

Актор Тобі Магвайр потрапив до об'єктивів папараці під час відпочинку разом із юною коханою на одному з приватних пляжів на Сардинії. Обраницею 49-річного актора виявилася 24-річна модель Бабетт Страйбос.

Про це пише Daily Mail.

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На фото Тобі і Бабетт не тільки обіймалися і весело сміялися, а й цілувалися. Різниця у віці не заважала їм насолоджуватися вом один одного.

Актор Тобі Маквайр з подругою-моделлю. Фото: BACKGRID

Актор Тобі Маквайр з подругою-моделлю. Фото: BACKGRID

Актор Тобі Маквайр з подругою-моделлю. Фото: BACKGRID

Актор Тобі Магвайр на відпочинку. Фото: BACKGRID

Актор Тобі Магвайру відпустці. Фото: BACKGRID

Нещодавно Тобі Магуайра запідозрили у стосунках з іншою моделлю — 20-річною Лілі Чі. Їх помітили мільярдера Майкла Рубіна з нагоди Дня незалежності США, що йдуть разом із "білою вечіркою". Після того, як чутки про роман поширилися у ЗМІ, на актора було вилито багато хейту. Багато хто вважав, що Лілі занадто молода для Тобі, і почали жартувати над зіркою "Людини-павука" — нібито той повторює за своїм другом Леонардо Ді Капріо, відомим поціновувачем юних моделей.

За Тобі тоді заступилася його 47-річна колишня дружина Дженніфер Мейєр, від якої у нього двоє дітей — 17-річна дочка Рубі та 15-річний син Отіс. Вона сказала, що актор просто "допоміг подрузі дійти до машини" і "повівся як добрий хлопець", а в результаті його за це захейтіли.

Нагадаємо, дівчина Ді Капріо взяла участь у фотосесії з зірковим актором.