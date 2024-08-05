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"Человек-паук" Тоби Магуайр отдохнул на курорте с моделью, которая вдвое младше его

5 августа 2024 07:20
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
"Человек-паук" Тоби Магвайр отдохнул на курорте с вдвое младшей моделью
Актер Тоби Магуайр с подругой моделью. Фото: BACKGRID
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Актер Тоби Магуайр попал в объектив папарацци во время отдыха вместе с юной возлюбленной на одном из частных пляжей на Сардинии. Избранницей 49-летнего актера оказалась 24-летняя модель Бабетт Страйбос.

Об этом пишет Daily Mail.

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На фото Тоби и Бабетте не только обнимались и весело смеялись, но и целовались. Разница в возрасте не мешала им наслаждаться друг другом.

 

Актер Тоби Магуайр с подругой-моделью
Актер Тоби Магуайр с подругой-моделью. Фото: BACKGRID

 

Актер Тоби Магуайр
Актер Тоби Магуайр. Фото: BACKGRID

 

Актер Тоби Магуайр с подругой-моделью
Актер Тоби Магуайр с подругой-моделью. Фото: BACKGRID

 

Актер Тоби Магуайр с подругой-моделью
Актер Тоби Магуайр с подругой-моделью. Фото: BACKGRID

 

Актер Тоби Магуайр с подругой-моделью
Актер Тоби Магуайр с подругой-моделью. Фото: BACKGRID

 

Недавно Тоби Магуайра заподозрили в отношениях с моделью — 20-летней Лили Чи. Их заметили на яхте миллиардера Майкла Рубина по случаю Дня независимости США, идущих вместе с "белой вечеринки". После того, как слухи о романе распространились в СМИ, на актера было вылито много хейта. Многие считали, что Лили слишком молода для Тоби, и начали шутить над звездой "Человека-паука" — якобы тот повторяет за своим другом Леонардо Ди Каприо, известным ценителем юных моделей.

За Тоби тогда вступилась его 47-летняя бывшая супруга Дженнифер Мейер, от которой у него двое детей — 17-летняя дочь Руби и 15-летний сын Отис. Она сказала, что актер просто "помог подруге дойти до машины" и "вел себя как хороший парень", а в результате его за это захейтили.

Напомним, девушка Ди Каприо приняла участие в фотосессии со звездным актером.

Человек-паук зарубежные звезды звездная пара "Человек–паук"

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