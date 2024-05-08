Український режисер Герман Нєнов створив виступ для Люксембуру — деталі

Співачка TALI. Фото: instagram.com/taligolergant/

Український режисер Герман Нєнов працював над постановкою виступу Євробачення співачки TALI, яка представляє Люксембург. Країна вперше виступила на пісенному конкурсі за 31 рік.

Про це повідомляє Суспільне Культура.

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Співачка TALI (справжнє ім'я —Талі Голергант) виступила у першому півфіналі Євробачення-2024 із композицією Fighter (Боєць). Її виконавиця присвятила своєму брату, який служить в ізраїльській армії.

Над її номером працював український режисер Герман Нєнов, який був креативним директором на "Євробаченні-2023" у Ліверпулі та креативним директором нацвідбору на "Дитяче Євробачення".

Талі Голерганто зізналася, що рішення про співпрацю прийшло "в останню секунду" і вона "дуже рада працювати з українською командою".

"Герман повністю взяв на себе проєкт: приблизно за чотири дні він зробив дуже багато неймовірної роботи. Команда працювала вдень і вночі, щоб встигнути до дедлайну", — розповіла виконавиця.

Співачка додала, що відомий українець "емоційний, запальний, пристрасно обожнює свою роботу та дуже відданий справі", і це дає їй "відчуття сили" під час підготовки виступу.

Завдяки співпраці із Германом Нєновим, співачці вдалося пройти до фіналу Євробачення-2024, який відбудеться 11 травня в Мальме.

Що відомо про режисера Германа Нєнова

Герман Нєнов — український режисер шоу, кліпмейкер та креативний продюсер. Він працює над сольними шоу, концертними номерами, телевізійними проєктами, кліпами та займається креативним продюсуванням.

Він працював із Олею Поляковою, Настею Каменських, Іриною Білик, Наталією Могилевською, Златою Огневич, Олегом Винником, KAZKA та іншими знаменитими українцями.

Нагадаємо, ми розповідали про унікальні костюми Jerry Heil і Alyona Alyona для Євробачення-2024. Також реперка Alyona Alyona травмувалась напередодні конкурсу.