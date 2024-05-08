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Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

8 травня 2024 00:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Поляки закликають не голосувати за Україну на Євробаченні
Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

За декілька днів до початку першого півфіналу "Євробачення 2024", деякі користувачі соцмереж почали закликати не підтримувати Україну на пісенному конкурсі. Причиною став светр Jerry Heil, а саме напис на ньому.

У ньому зірка заспівала у TikTok.

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Поляків обурив светр Jerry Heil

@jerryheil

Трек продовжує виводити нас в світові чарти🫨😍 яку частину найчастіше наспівуєте? #jerryheil

♬ Teresa and Maria - Jerry Heil

Співачка заспівала "Teresa & Maria" у светрі кольору хакі від українського бренду HYPE LABS із написом BANDERACIAGA. Хоча відео було опубліковано на початку березня, підписники з Польщі звернули на нього увагу саме зараз.

Поляки обурюються через те, що Jerry Heil популяризує ім'я Степана Бандери. Хоча для нашого народу він є героєм, який брав активну участь у становленні української державності, для поляків він є ворогом, який організовував етнічні чистки польського населення під час Другої світової війни.

Через одяг Jerry Heil поляки закликають користувачів соцмереж не голосувати за Україну на Євробаченні.

Поляки не хочуть голосувати за українців
Коментарі поляків під відео Jerry Hei. Фото: скриншот TikTok
Поляки бунтуєть проти України на Євробаченні
Коментарі поляків під відео Jerry Hei. Фото: скриншот TikTok

Нагадаємо, Jerry Heil травмувалась під час виступу на Євробаченні. Також ми розповідали про пекельний виступ Ірландії і значення популярної пісні від Хорватії — фаворита Євробачення.

Євробачення
Польща
скандал
соцмережі
Швеція
Україна
Jerry Heil
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Євробачення-2024

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