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Люксембург вернулся на Евровидение благодаря украинцу — подробности

8 мая 2024 01:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Украинский режиссер Герман Ненов создал выступление для Люксембура.
Певица TALI. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинский режиссер Герман Ненов работал над постановкой выступления Евровидения певицы TALI, которая представляет Люксембург. Страна впервые выступила на песенном конкурсе за 31 год.

Об этом сообщает Суспільне Культура.

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Певица TALI (настоящее имя Тали Голергант) выступила в первом полуфинале Евровидения-2024 с композицией Fighter (Боец). Ее исполнительница посвятила своему брату, служащему в израильской армии.

Над ее номером работал украинский режиссер Герман Ненов, который был креативным директором на "Евровидении-2023" в Ливерпуле и креативным директором нацотбора на "Детское Евровидение".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тали Голерганто призналась, что решение о сотрудничестве пришло "в последнюю секунду" и она "очень рада работать с украинской командой".

"Герман полностью взял на себя проект: примерно за четыре дня он сделал очень много невероятной работы. Команда работала день и ночь, чтобы успеть в дедлайн", — рассказала исполнительница.

Певица добавила, что известный украинец "эмоциональный и страстно обожает свою работу и предан делу", и это дает ей "ощущение силы" во время подготовки выступления.

Благодаря сотрудничеству с Германом Неновым, певице удалось пройти в финал Евровидения-2024, который состоится 11 мая в Мальме.

Что известно о режиссере Германе Ненове

Герман Ненов – украинский режиссер шоу, клипмейкер и креативный продюсер. Он работает над сольными шоу, концертными номерами, телевизионными проектами, клипами и занимается креативным продюсированием.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by German Nenov (@german.nenov)

Он работал с Олей Поляковой, Настей Каменских, Ириной Билык, Наталией Могилевской, Златой Огневич, Олегом Винником, KAZKA и другими знаменитыми украинцами.

Напомним, мы рассказывали об уникальных костюмах Jerry Heil и Alyona Alyona для Евровидения-2024. Также репер Alyona Alyona травмировалась накануне конкурса.

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Евровидение-2024

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