Украинский режиссер Герман Ненов создал выступление для Люксембура.

Певица TALI. Фото: скриншот YouTube

Украинский режиссер Герман Ненов работал над постановкой выступления Евровидения певицы TALI, которая представляет Люксембург. Страна впервые выступила на песенном конкурсе за 31 год.

Об этом сообщает Суспільне Культура.

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Певица TALI (настоящее имя Тали Голергант) выступила в первом полуфинале Евровидения-2024 с композицией Fighter (Боец). Ее исполнительница посвятила своему брату, служащему в израильской армии.

Над ее номером работал украинский режиссер Герман Ненов, который был креативным директором на "Евровидении-2023" в Ливерпуле и креативным директором нацотбора на "Детское Евровидение".

Тали Голерганто призналась, что решение о сотрудничестве пришло "в последнюю секунду" и она "очень рада работать с украинской командой".

"Герман полностью взял на себя проект: примерно за четыре дня он сделал очень много невероятной работы. Команда работала день и ночь, чтобы успеть в дедлайн", — рассказала исполнительница.

Певица добавила, что известный украинец "эмоциональный и страстно обожает свою работу и предан делу", и это дает ей "ощущение силы" во время подготовки выступления.

Благодаря сотрудничеству с Германом Неновым, певице удалось пройти в финал Евровидения-2024, который состоится 11 мая в Мальме.

Что известно о режиссере Германе Ненове

Герман Ненов – украинский режиссер шоу, клипмейкер и креативный продюсер. Он работает над сольными шоу, концертными номерами, телевизионными проектами, клипами и занимается креативным продюсированием.

Он работал с Олей Поляковой, Настей Каменских, Ириной Билык, Наталией Могилевской, Златой Огневич, Олегом Винником, KAZKA и другими знаменитыми украинцами.

Напомним, мы рассказывали об уникальных костюмах Jerry Heil и Alyona Alyona для Евровидения-2024. Также репер Alyona Alyona травмировалась накануне конкурса.