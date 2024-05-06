Мадонна на грандіозному концерті пристрасно поцілувала жінку

Співачка Мадонна. Фото: Reuters

Королева поп-музики Мадонна потрапили в заголовки газет більше 20 років тому, коли вона поцілувала Брітні Спірс на сцені VMA. Тепер 64-річна Мадонна відтворила цей гарячий момент із танцівницею під час свого останнього шоу Celebration Tour у Бразилії.

Про це пише Daily Mail.

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Мадонна вийшла на сцену, поцілувавши одну зі своїх танцівниць. Артистка, яка розпочала свій семимісячний тур минулого року, виглядала неймовірно під час концерту, примірявши чорну атласну міні-сукню та чорні черевики.

Співачка Мадонна на сцені в Барселоні. Фото: Splashnews.com

У 2003 році Мадонна поцілувалася з Брітні під час їхнього виступу на церемонії. Брітні відкрила шоу, заспівавши пісню Мадонни Like a Virgin, вийшовши з весільного торта в костюмі нареченої, як це зробила Мадонна під час виступу на VMA у 1984 році.

Співачка Мадонна з Брітні Спірс. Фото: Reuters

Невдовзі після цього Крістіна Агілера приєдналася до Брітні на сцені для виконання пісні, перш ніж з’явилася Мадонна та представила свій сингл Hollywood. Під час виступу Мадонна нахилилася і поцілувала Брітні.

У 2018 році Крістіна, яка була на сцені під час поцілунку, пригадала, що відчувала себе дивно, сказавши, що її поцілунок із Мадонною через декілька хвилин не було показано.

Раніше Мадонна розповіла, що їй довелося пройти відновлювальне лікування від сильного болю через операцію на коліні.

Мадонна нарешті вирішила зробити операцію на коліні в квітні 2020 року, а потім операцію на стегні в листопаді 2020 року, а також пройшла "регенеративне лікування мого відсутнього хряща". Мадонні довелося скоротити семимісячний тур після того, як вона була госпіталізована та інтубована через бактеріальну інфекцію в червні минулого року.

Пізніше зірка розповіла, що перебувала в штучній комі протягом 48 годин після легеневої та ниркової недостатності.

Нагадаємо, на Мадонну подали до суду. А раніше діти Мадонни вийшли з нею на сцену.