Мадонна на грандиозном концерте страстно поцеловала женщину
Королева поп-музыки Мадонна попала в заголовки газет более 20 лет назад, когда она поцеловала Бритни Спирс на сцене VMA. Теперь 64-летняя Мадонна воспроизвела этот горячий момент с танцовщицей во время своего последнего шоу Celebration Tour в Бразилии.
Об этом пишет Daily Mail.
Мадонна снова взялась за старое
Мадонна вышла на сцену, поцеловав одну из своих танцовщиц. Артистка, которая начала свой семимесячный тур в прошлом году, выглядела невероятно во время концерта, примерив черное атласное мини-платье и черные ботинки.
В 2003 году Мадонна поцеловала Бритни во время их выступления на церемонии. Бритни открыла шоу, исполнив песню Мадонны Like a Virgin, выйдя из свадебного торта в костюме невесты, как это сделала Мадонна во время выступления на VMA в 1984 году.
Вскоре после этого Кристина Агилера присоединилась к Бритни на сцене для исполнения песни, прежде чем появилась Мадонна и представила свой сингл Hollywood. Во время выступления Мадонна наклонилась и поцеловала Бритни.
В 2018 году Кристина, которая была на сцене во время поцелуя, вспомнила, что чувствовала себя странно, сказав, что ее поцелуй с Мадонной через несколько минут не был показан.
Ранее Мадонна сообщила, что ей пришлось пройти восстановительное лечение от сильных болей из-за операции на колене.
Мадонна наконец-то решила сделать операцию на колене в апреле 2020 года, а затем операцию на бедре в ноябре 2020 года, а также пройти "регенеративное лечение моего отсутствующего хряща". Мадонне пришлось сократить семимесячный тур после того, как она была госпитализирована и интубирована из-за бактериальной инфекции в июне прошлого года.
Позже звезда рассказала, что находилась в искусственной коме в течение 48 часов после легочной и почечной недостаточности.
Напомним, на Мадонну подали в суд. А раньше дети Мадонны вышли с ней на сцену.
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