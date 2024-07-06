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Мадонна показала фото откровенных развлечений с младшим нее поклонником

6 июля 2024 08:42
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Мадонна показала фото откровенных развлечений с младшим поклонником
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Мадонна показала серию фотографий во время празднования Дня Независимости США. Звезда веселилась с друзьями и поблагодарила Бога за то, что жива.

Соответствующий пост артистка выложила в своем Instagram.

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Звезда запостила череду откровенных фотографий, на которых видно, как она проводит время с таинственным мужчиной, трогавшим ее декольте. Она также продемонстрировала свой макияж и поразила красным платьем. Она написала: "С 4 июля! Ровно год назад, когда я только что вернулся домой избольницы после угрожавшей жизни болезни, я едва могла стоять на заднем дворе, держа в руках один бенгальский огонь. Я чудесным образом поправилась и провела удивительный год. Спасибо, Боже. Жизнь прекрасна!".

 

Певица Мадонна с парнем
 Певица Мадонна с парнем. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна с парнем
Мадонна певица с парнем. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна во время Дня Независимости
Певица Мадонна во время Дня Независимости. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна с парнем
Мадонна певица с парнем. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна во время праздника
Певица Мадонна во время праздника. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна развлекается с парнем
Певица Мадонна развлекается с парнем. Фото: instagram.com/madonna/

 

65-летняя икона поп-музыки была срочно доставлена ​​в больницу в июне 2023 года после того, как пострадала от серьезной бактериальной инфекции. Певицу доставили в отделение интенсивной терапии и интубировали, а позже она рассказала, что была введена в медикаментозную кому, поскольку имела легочную и почечную недостаточность.

Первоначально тур артистки должен был начаться 15 июля 2023 года в Ванкувере, Канада, но был отложен и перенесен на три месяца после того, как в конце июня у поп-иконы развилась "серьезная бактериальная инфекция", которая привела к многодневному пребыванию в отделении интенсивной терапии.

Во время предыдущего тура в Бруклине она пошутила, что ей пришлось "чуть ли не умереть, чтобы собрать всех своих детей в одной комнате". У звезды 27-летняя дочь Лурдест от бывшега бофренда и фитнес-тренера Карлоса Леоне, а 23-летнего сына Рокко от бывшего супруга, режиссера Гайя Ричи.

Позже Мадонна усыновила сына Дэвида Банду; дочь Чифундо "Мерси" Джеймс; и дочерей-близнецов Стеллу и Эстер. По данным Radar Online, 24 июня у нее произошел острый септический шок и, как сообщается, спасателям удалось вернуть ее к жизни с помощью Наркана.

Напомним, Мадонна закрутила роман с боксером. А раньше дочь Мадонны снялась в соблазнительной фотосессии.

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