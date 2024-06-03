Мадонна трогательно поздравила с днем рождения отца.

Американская певица Мадонна с отцом Сильвио Чикконе. Фото: instagram.com/madonna/

Известная американская певица Мадонна поздравила своего отца Сильвио Чикконе с днем рождения. Мужчине исполнилось 93 года.

Трогательные фотографии с близким человеком звезда опубликовала на своей странице Instagram.

Читайте также:

Мадонна трогательно обратилась к папе

В воскресенье, 2 июня, поп-икона поделилась в соцсетях фотографиями с отцом в разные годы его жизни.

На первых двух фотографиях Сильвио Чикконе тепло обнимает свою дочь за кулисами одного из ее концертов.

На других снимках отец и певица вместе на сцене в начале ее музыкальной карьеры, её большая семья, а также снимок самого Сильвио в юности.

"Поздравляю тебя с тем, что ты проехал американские горки жизни с юмором и здравым смыслом. Спасибо, что поделился со мной своей жизненной мантрой: "Я буду ехать, пока колеса не отвалятся", — поздравила родного человека артистка.

Американская певица Мадонна с отцом Сильвио Чикконе. Фото: instagram.com/madonna/

Американская певица Мадонна с отцом Сильвио Чикконе. Фото: instagram.com/madonna/

Американская певица Мадонна с отцом Сильвио Чикконе. Фото: instagram.com/madonna/

Американская певица Мадонна со своей большой семьей. Фото: instagram.com/madonna/

Американская певица Мадонна с отцом Сильвио Чикконе и матерью Мадонной Луизой. Фото: instagram.com/madonna/

Отец Мадонны Сильвио Чикконе. Фото: instagram.com/madonna/

Напомним, Мадонна на концерте поцеловала женщину. А раньше фанаты подали на Мадонну в суд.