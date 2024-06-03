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Мадонна показалась на редком фото с отцом-долгожителем

3 июня 2024 12:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мадонна трогательно поздравила с днем рождения отца.
Американская певица Мадонна с отцом Сильвио Чикконе. Фото: instagram.com/madonna/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская певица Мадонна поздравила своего отца Сильвио Чикконе с днем рождения. Мужчине исполнилось 93 года.

Трогательные фотографии с близким человеком звезда опубликовала на своей странице Instagram.

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В воскресенье, 2 июня, поп-икона поделилась в соцсетях фотографиями с отцом в разные годы его жизни.

На первых двух фотографиях Сильвио Чикконе тепло обнимает свою дочь за кулисами одного из ее концертов.

На других снимках отец и певица вместе на сцене в начале ее музыкальной карьеры, её большая семья, а также снимок самого Сильвио в юности.

"Поздравляю тебя с тем, что ты проехал американские горки жизни с юмором и здравым смыслом. Спасибо, что поделился со мной своей жизненной мантрой: "Я буду ехать, пока колеса не отвалятся", — поздравила родного человека артистка.

Мадонна показалась на редком фото с отцом-долгожителем.
Американская певица Мадонна с отцом Сильвио Чикконе. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна показалась на редком фото с отцом-долгожителем - фото 2
Американская певица Мадонна с отцом Сильвио Чикконе. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна показалась на редком фото с отцом-долгожителем - фото 3
Американская певица Мадонна с отцом Сильвио Чикконе. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна показалась на редком фото с отцом-долгожителем - фото 4
Американская певица Мадонна со своей большой семьей. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна показалась на редком фото с отцом-долгожителем - фото 5
Американская певица Мадонна с отцом Сильвио Чикконе и матерью Мадонной Луизой. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна показалась на редком фото с отцом-долгожителем - фото 6
Отец Мадонны Сильвио Чикконе. Фото: instagram.com/madonna/

Напомним, Мадонна на концерте поцеловала женщину. А раньше фанаты подали на Мадонну в суд.

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