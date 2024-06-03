Мадонна трогательно поздравила с днем рождения отца.

Мадонна показалась на редком фото с отцом-долгожителем
Известная американская певица Мадонна поздравила своего отца Сильвио Чикконе с днем рождения. Мужчине исполнилось 93 года.
Трогательные фотографии с близким человеком звезда опубликовала на своей странице Instagram.
Мадонна трогательно обратилась к папе
В воскресенье, 2 июня, поп-икона поделилась в соцсетях фотографиями с отцом в разные годы его жизни.
На первых двух фотографиях Сильвио Чикконе тепло обнимает свою дочь за кулисами одного из ее концертов.
На других снимках отец и певица вместе на сцене в начале ее музыкальной карьеры, её большая семья, а также снимок самого Сильвио в юности.
"Поздравляю тебя с тем, что ты проехал американские горки жизни с юмором и здравым смыслом. Спасибо, что поделился со мной своей жизненной мантрой: "Я буду ехать, пока колеса не отвалятся", — поздравила родного человека артистка.
Напомним, Мадонна на концерте поцеловала женщину. А раньше фанаты подали на Мадонну в суд.
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