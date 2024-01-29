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Мадонна похвасталась откровенным фото взрослой дочери в чулках

29 января 2024 10:40
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Мадонна похвасталась откровенным фото взрослой дочери в чулках
Дочь Мадонны Лурдес. Фото: instagram.com/lourdesleon/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дочь Мадонны Лурдес Леоне снялась для обложки журнала Perfect. Для фотосессии Лурдес позировала в светлом корсете и подвязках для чулок.

Фото в социальной сети поделилась сама Лурдес, а позже ее гордая мама.

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Для издания Лурдес Леон пообщалась со своей хорошей знакомой Джулией Фокс и в интервью ей рассказала о начале своего творческого пути: Лурдес делает карьеру певицы под псевдонимом Lalohol. Весной она примет участие в двух фестивалях.

 

Дочь Мадонны Лурдес. Фото: instagram.com/lourdesleon/
Дочь Мадонны Лурдес. Фото: instagram.com/lourdesleon/

"Для меня это был момент, когда я очень гордилась собой. С тех пор я просто уверена, что поступаю правильно", — сказала Лурдес.

Мадонна поделилась фотографией в своем инстаграмме и похвалила дочь: "Мой ребенок идеальный".

На обложке также появилась дочь американской актрисы и телеведущей Лизы Ринны Амелия Грей, позировавшая в красном нижнем белье. Тема нового выпуска — дом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by PERFECT (@theperfectmagazine)

Музыкальную карьеру Лурдес начала несколько лет назад, а в августе 2022 звезда выпустила дебютный клип на сингл Lock & Key. Она часто говорит, что вдохновляется творчеством своей матери, а недавно даже повторила знаменитый клип Мадонны 1998 года Frozen, вышедший 25 лет назад. Как и ее мать, Лурдес часто появляется в откровенных и экстравагантных образах.

Напомним, длинноволосая невеста Роналду украсила обложку Vogue.

Ранее Хлои Кардашьян в крошечном бикини устроила фотосессию в снегах.

Мадонна
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