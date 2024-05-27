Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мадонна разошлась с 30-летним любовником arrow

Мадонна разошлась с 30-летним любовником

27 мая 2024 07:11
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Мадонна разошлась с 30-летним любовником
Певица Мадонна с экс-бойфрендом. Фото: instagram.com/madonna/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Мадонна, которой в августе прошлого года исполнилось 65 лет, разошлась со своим бойфрендом, 30-летним тренером по боксу Джошем Поппером после года отношений. О певице и спортсмене впервые написали СМИ в прошлом году.

Об этом пишет The US Sun.

Читайте также:

Отношения Мадонны сошли на нет

В последнее время Джошу и Мадонне было сложно находить время друг для друга из-за тура певицы Celebration. По словам инсайдеров, экс-пара остыла друг к другу, но остается друзьями.

 

Певица Мадонна с экс-бойфрендом
Певица Мадонна с экс-бойфрендом. Фото: instagram.com/madonna/

"Мадонна почти не виделась с Джошем в течение нескольких месяцев, потому что ее график был очень напряженным. Все просто сошло на нет", — сообщил источник, отметив, что между бывшими возлюбленными нет никакой вражды и они все еще хорошо относятся друг к другу.

В марте Мадонну видели, когда она болела за Поппера на боксерском поединке в Нью-Йорке. Пара познакомилась, когда Джош тренировал приемного сына Мадонны, Дэвида. Некоторые СМИ писали, что этот роман — просто пиар-ход для продвижения фитнес-клуба Поппера. Спортсмен часто появлялся на публике вместе с поп-дивой, даже путешествовал с ней и участвовал в ее концертах.

До Джоша Мадонна встречалась с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. С ним она разошлась на фоне "кризиса уверенности в себе" — тогда Мадонну особенно часто критиковали в сети за ее внешность.

Напомним, Мадонна на концерте поцеловала женщину. А раньше фанаты подали на Мадонну в суд.

Мадонна
зарубежные звезды
звезды
звездная пара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера