Мадонна разошлась с 30-летним любовником

Певица Мадонна с экс-бойфрендом. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна, которой в августе прошлого года исполнилось 65 лет, разошлась со своим бойфрендом, 30-летним тренером по боксу Джошем Поппером после года отношений. О певице и спортсмене впервые написали СМИ в прошлом году.

Об этом пишет The US Sun.

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Отношения Мадонны сошли на нет

В последнее время Джошу и Мадонне было сложно находить время друг для друга из-за тура певицы Celebration. По словам инсайдеров, экс-пара остыла друг к другу, но остается друзьями.

Певица Мадонна с экс-бойфрендом. Фото: instagram.com/madonna/

"Мадонна почти не виделась с Джошем в течение нескольких месяцев, потому что ее график был очень напряженным. Все просто сошло на нет", — сообщил источник, отметив, что между бывшими возлюбленными нет никакой вражды и они все еще хорошо относятся друг к другу.

В марте Мадонну видели, когда она болела за Поппера на боксерском поединке в Нью-Йорке. Пара познакомилась, когда Джош тренировал приемного сына Мадонны, Дэвида. Некоторые СМИ писали, что этот роман — просто пиар-ход для продвижения фитнес-клуба Поппера. Спортсмен часто появлялся на публике вместе с поп-дивой, даже путешествовал с ней и участвовал в ее концертах.

До Джоша Мадонна встречалась с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. С ним она разошлась на фоне "кризиса уверенности в себе" — тогда Мадонну особенно часто критиковали в сети за ее внешность.

Напомним, Мадонна на концерте поцеловала женщину. А раньше фанаты подали на Мадонну в суд.