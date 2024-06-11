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Мадонна закликала світ захистити українських дітей, які страждають від війни

11 червня 2024 21:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мадонна закликала підтримати маленьких українців на Глобальному саміті миру
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Напередодні Глобального саміту миру відома голлівудська співачка Мадонна закликала світову спільноту захистити дітей, які страждають війни та бойових дій у всіх куточках планети. Зірка показала своїм шанувальникам ролик із зруйнованими внаслідок повномасштабного вторгнення РФ життями маленьких українців.

Відео зірка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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A post shared by Madonna (@madonna)

Відома виконавиця показала світу жахіття, яке щодня відбувається на українських територіях.

На кадрах опублікованого нею ролика зображені зруйновані вщент будинки із пустими дитячими майданчиками, перелякані маленькі українці, які ховаються від вибухів у холодних підвалах. Зірка також показала, як росіяни на автобусах так званої "ДНР" примусово вивозять дітей з рідного міста.

"Скрізь, де є конфлікт, страждають діти...... Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві....... Цей список можна продовжувати і продовжувати. Ми можемо не погоджуватися з багатьма питаннями, але я молюся, щоб ми всі погодилися з тим, що наші діти потребують захисту!" — написала зірка.

Мадонна закликала світ захистити українських дітей, які страждають від війни - фото 1
Кадри з публікації Мадонни. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна закликала світ захистити українських дітей, які страждають від війни - фото 2
Кадри з публікації Мадонни. Фото: instagram.com/madonna/
Мадонна закликала світ захистити українських дітей, які страждають від війни - фото 3
Кадри з публікації Мадонни. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна нагадала своїм шанувальникам про те, що 15 червня світові лідери зберуться у Швейцарії на Глобальному саміті миру, присвяченому припиненню війни в Україні та поверненню понад 19 000 українських дітей, які були відірвані від своїх родин і депортовані до Росії.

Нагадаємо, раніше зірка серіалу "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано зворушливо підтримала українців. А також зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз оголосив збір на автівку для розмінування України.

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