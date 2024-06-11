Мадонна призвала поддержать маленьких украинцев на Глобальном саммите мира

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

В преддверии Глобального саммита мира известная голливудская певица Мадонна призвала мировое сообщество защитить детей, которые страдают от войны и боевых действий во всех уголках планеты. Звезда показала своим поклонникам ролик с разрушенными в результате полномасштабного вторжения РФ жизнями маленьких украинцев.

Видео звезда опубликовала на своей странице Instagram.

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Мадонна поддержала маленьких украинцев

Известная исполнительница показала миру ужас, который каждый день происходит на украинских территориях.

На кадрах опубликованного ею ролика изображены разрушенные дотла дома с пустыми детскими площадками, испуганные маленькие украинцы, которые прячутся от взрывов в холодных подвалах. Звезда также показала, как россияне на автобусах так называемой "ДНР" принудительно вывозят детей из родного города.

"Везде, где есть конфликт, страдают дети... Украина, Палестина, Израиль, Йемен, Сирия, Нигерия, Конго, Малави... Этот список можно продолжать и продолжать. Мы можем не соглашаться со многими вопросами, но я молюсь, чтобы мы все согласились с тем, что наши дети нуждаются в защите!" — написала звезда.

Фото из публикации Мадонны. Фото: instagram.com/madonna/

Фото из публикации Мадонны. Фото: instagram.com/madonna/

Фото из публикации Мадонны. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна напомнила своим поклонникам о том, что 15 июня мировые лидеры соберутся в Швейцарии на Глобальном саммите мира, посвященном прекращению войны в Украине и возвращению более 19 000 украинских детей, оторванных от своих семей и депортированных в Россию.

Напомним, ранее звезда сериала "Все женщины — ведьмы" Алисса Милано трогательно поддержала украинцев. А также звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз объявил сбор на автомобиль для разминирования Украины.