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Мадонна закрутила роман с новым боксером

28 мая 2024 10:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Мадонна закрутила роман с новым боксером
Мадонна певица с Ричардом Риакпоре. Фото: instagram.com/madonna/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Мадонна "сблизилась" с 34-летним британским боксером Ричардом Риакпоре. Это произошло сразу после того, как артистка разорвала отношения с предыдущим бойфрендом, тоже боксером.

Об этом пишет Daily Mail.

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По словам инсайдера, певица намерена посетить следующий бой Риакпоре, чтобы поддержать его. Кстати, артистка тоже часто ходила на поединки своего экс-возлюбленного тоже.

 

Певица Мадонна
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

"Ричард познакомился с Мадонной через общих друзей в индустрии моды. Они прекрасно ладят и весело проводят время в компании друг друга", — говорит инсайдер.

За несколько дней до знакомства с Ричардом Мадонна рассталась с бывшим бойфрендом Джошем Поппером. Он тоже боксер — 30-летний спортсмен познакомился с певицей, когда тренировал ее детей. Однако их роман, длившийся год, распался из-за напряженного графика работы Мадонны: она усиленно готовилась к своему туру и даже попала в больницу от перенапряжения. При этом никакого конфликта, по словам инсайдеров, между ними нет: они остались друзьями, хоть и стали реже видеться.

До знакомства с Поппером Мадонна разошлась с манекенщиком Эндрю Дарнеллом, который младше ее на 41 год. А до него она несколько лет встречалась с танцором Ахламаликом Уильямсом, который младше певицы на 36 лет.

Напомним, Мадонна показала, как готовится к концертам с детьми.

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