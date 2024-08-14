Мадонну у мережеві підловили на побаченні з хлопцем, на 37 років молодшим за неї

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонну бачили, коли вона трималася за руки зі своїм новим бойфрендом Акімом Моррісом, який на 37 років молодший за неї. 65-річну співачку та 28-річного Акіма бачили під час відвідування Портофіно, Італія.

Про це пише Daily Mail.

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У серпні 2022 року Акім, який є футболістом ямайського походження, брав участь у зйомках обкладинки журналу Paper у серпні 2022 року. Закохані перебувають в Італії напередодні 66-го дня народження Мадонни — 16 серпня.

Вони помічені трохи більше ніж через місяць після того, як він провів з нею Четверте липня, про що вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Мадонна прогулювалася брукованими вулицями в босоніжках, шовковій сукні з мереживними вставками, чорних мереживних рукавичках та сонцезахисних окулярах. Вона трималася за передпліччя Акіма, коли вони йшли містом. Акім був у зеленому трикотажному топі з коміром і білих шортах. Пізніше пара насолодилася обідом на відкритому повітрі з друзями.

Мадонна та Акім вперше зустрілися у 2022 році. 65-річна ікона поп-музики була терміново доставлена ​​в лікарню в червні 2023 року після того, як постраждала від серйозної бактеріальної інфекції. Співачку доставили до відділення інтенсивної терапії та інтубували, а пізніше вона розповіла, що була введена в медикаментозну кому, оскільки мала легеневу та ниркову недостатність.

Спочатку тур артистки мав розпочатися 15 липня 2023 року у Ванкувері, Канада, але був відкладений і перенесений. 24 червня у неї стався гострий септичний шок, і рятувальникам вдалося повернути її до життя за допомогою Наркану.

Нагадаємо, Мадонна вразила відвертим фото на передодні свого дня народження. А раніше ми писали, що Мадонна влаштувала відверту фотосесію з молодим бойфрендом.