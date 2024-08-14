Мадонну в сетевые подловили на свидании с парнем на 37 лет младше ее

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонну видели, когда она держалась за руки со своим новым бойфрендом Акиемом Моррисом, который на 37 лет младше ее. 65-летнюю певицу и 28-летнего Акима видели во время посещения Портофино, Италия.

Об этом пишет Daily Mail.

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В августе 2022 года Аким, являющийся футболистом ямайского происхождения, принимал участие в съемках обложки журнала Paper в августе 2022 года. Влюбленные находятся в Италии в канун 66-го дня рождения Мадонны — 16 августа.

Они замечены чуть больше месяца спустя после того, как он провел с ней Четвертое июля, о чем она поделилась на своей странице в Instagram. Мадонна прогуливалась по мощеным улицам в босоножках, шелковом платье с кружевными вставками, черных кружевных перчатках и солнцезащитных очках. Она держалась за предплечье Акима, когда они гуляли по городу. Аким был в зеленом трикотажном топе с воротником и белых шортах. Позже пара насладилась обедом на открытом воздухе с друзьями.

Мадонна и Аким впервые встретились в 2022 году. 65-летняя икона поп-музыки была срочно доставлена ​​в больницу в июне 2023 года после того, как пострадала от серьезной бактериальной инфекции. Певицу доставили в отделение интенсивной терапии и интубировали, а позже она рассказала, что была введена в медикаментозную кому, поскольку имела легочную и почечную недостаточность.

Первоначально тур артистки должен был начаться 15 июля 2023 года в Ванкувере, Канада, но был отложен и перенесен. 24 июня у нее случился острый септический шок, и спасателям удалось вернуть ее к жизни с помощью Наркана.

Напомним, Мадонна поразила откровенным фото накануне своего дня рождения. А раньше мы писали, что Мадонна устроила откровенную фотосессию с молодым бойфрендом.