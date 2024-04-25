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Майбутня невістка Шварценеггера знялась у фотосесії топлес

25 квітня 2024 15:02
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Майбутня невістка Шварценеггера знялась у фотосесії топлес
Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Нещодавно заручена з давнім коханням Патріком Шварценеггером, модель Еббі Чемпіон знялась для нового випуску D la Repubblica. У зйомці Чемпіон позує в одязі від Gucci, 16 Arlington, Acne Studios, Alexander McQueen, Balmain, Blumarine, Celine by Hedi Slimane, Emporio Armani, Maison Alaia, Schiaparelli та інших модних марках.

Про це пише D.Repubblica.it.

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Син Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер, актор Патрік Шварценеггер зробив пропозицію своєї коханої моделі Еббі Чемпіон через вісім років стосунків.

 

Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it
Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it
Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it
Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it
Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it
Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it
Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it
Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it
Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it
Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it
Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it
Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it
Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it

 

Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it
Модель Еббі Чемпіон. Фото: D.Repubblica.it

 

"На віки вічні", — написав він під романтичними фотографіями. На кадрах зафіксовано момент заручин: Шварценеггер вручив Чемпіон обручку з двома великими каменями на пляжі на березі океану. Навколо них на піску були розкидані пелюстки червоних троянд, а поряд стояло велике червоне серце, зібране також із троянд. Пізніше наречений та наречена відсвяткували заручини вдома разом із рідними — на одному з фото закохані тримають великий торт із їхньою фотографією.

 

Шварценеггер та Чемпіон зустрічаються з 2015 року. Вони підтвердили стосунки, опублікувавши спільне фото у соцмережах. У жовтні 2017 року пара дебютувала на червоній доріжці, завітавши до прем'єри фільму National Geographic "Довга дорога додому" в Лос-Анджелесі. Патрік відомий за ролями в таких фільмах, як "Північне сонце", "Скаути проти зомбі", "Однокласники 2", "Застряг у коханні" та інших.

Батьки нареченого — актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер і племінниця колишнього президента США Джона Кеннеді, журналістка Марія Шрайвер, — розлучилися 2021 року після десяти років судових позовів. А у шлюбі вони перебували з 1986 року. Крім 30-річного сина Патріка, у них є 34-річна донька Кетрін, 32-річна донька Христина та 26-річний син Крістофер. Також у Шварценеггера є позашлюбний син Джозеф Баена від хатньої робітниці, зв'язок з якою і став причиною розлучення знаменитостей.

Нагадаємо, наречена Ді Капріо модель Віторія Черетті знялась на даху хмарочоса. А американська акторка Енн Гетевей знялась у андрогінному образі для обкладинки глянцю. 

Арнольд Шварценеггер
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