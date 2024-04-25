Майбутня невістка Шварценеггера знялась у фотосесії топлес
Нещодавно заручена з давнім коханням Патріком Шварценеггером, модель Еббі Чемпіон знялась для нового випуску D la Repubblica. У зйомці Чемпіон позує в одязі від Gucci, 16 Arlington, Acne Studios, Alexander McQueen, Balmain, Blumarine, Celine by Hedi Slimane, Emporio Armani, Maison Alaia, Schiaparelli та інших модних марках.
Про це пише D.Repubblica.it.
Невістка Шварценеггера вразила стильними образами
Син Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер, актор Патрік Шварценеггер зробив пропозицію своєї коханої моделі Еббі Чемпіон через вісім років стосунків.
"На віки вічні", — написав він під романтичними фотографіями. На кадрах зафіксовано момент заручин: Шварценеггер вручив Чемпіон обручку з двома великими каменями на пляжі на березі океану. Навколо них на піску були розкидані пелюстки червоних троянд, а поряд стояло велике червоне серце, зібране також із троянд. Пізніше наречений та наречена відсвяткували заручини вдома разом із рідними — на одному з фото закохані тримають великий торт із їхньою фотографією.
Шварценеггер та Чемпіон зустрічаються з 2015 року. Вони підтвердили стосунки, опублікувавши спільне фото у соцмережах. У жовтні 2017 року пара дебютувала на червоній доріжці, завітавши до прем'єри фільму National Geographic "Довга дорога додому" в Лос-Анджелесі. Патрік відомий за ролями в таких фільмах, як "Північне сонце", "Скаути проти зомбі", "Однокласники 2", "Застряг у коханні" та інших.
Батьки нареченого — актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер і племінниця колишнього президента США Джона Кеннеді, журналістка Марія Шрайвер, — розлучилися 2021 року після десяти років судових позовів. А у шлюбі вони перебували з 1986 року. Крім 30-річного сина Патріка, у них є 34-річна донька Кетрін, 32-річна донька Христина та 26-річний син Крістофер. Також у Шварценеггера є позашлюбний син Джозеф Баена від хатньої робітниці, зв'язок з якою і став причиною розлучення знаменитостей.
Нагадаємо, наречена Ді Капріо модель Віторія Черетті знялась на даху хмарочоса. А американська акторка Енн Гетевей знялась у андрогінному образі для обкладинки глянцю.
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