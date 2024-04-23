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Не впізнати — Енн Хетевей в андрогінному образі прикрасила обкладинку глянцю

23 квітня 2024 14:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Не впізнати — Енн Хетевей в андрогінному образі прикрасила обкладинку глянцю
Акторка Енн Хетевей. Фото: видання V
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Енн Хетевей знялась для журналу V V148 літо 2024 року. Оскароносна актриса приміряла жіночий і чоловічий образ у яскравій фотосесії.

Про це пише видання V.

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Вона одягла вбрання із колекції Dolce & Gabbana Alta Moda, також від Maison Margiela Artisanal. На одній серії фотографій вона приміряє сукні, які підкреслюють її фігуру, додавши туфлі на високих підборах, лежачи у ванні та на розкладному дивані. На іншій серії знімків має більш андрогінний вигляд у стильній білій сорочці та чорних брюках.

 

Акторка Енн Хетевей. Фото: видання V
Акторка Енн Хетевей. Фото: видання V

 

Акторка Енн Хетевей. Фото: видання V
Акторка Енн Хетевей. Фото: видання V

 

Акторка Енн Хетевей. Фото: видання V
Акторка Енн Хетевей. Фото: видання V

 

Акторка Енн Хетевей. Фото: видання V
Акторка Енн Хетевей. Фото: видання V

 

Акторка Енн Хетевей. Фото: видання V
Акторка Енн Хетевей. Фото: видання V

 

Акторка Енн Хетевей. Фото: видання V
Акторка Енн Хетевей. Фото: видання V

У своєму інтерв’ю розповіла про те, чи можуть вийти "Щоденники принцеси 3", а також торкнулася того, чи побачить світ інший фільм "Диявол носить Prada".

"Поки що нема чого оголошувати. Але ми працюємо", — поділився Енн про "щоденники".

Що стосується можливості "Диявол носить Prada 2", вона сказала: "Мабуть, ні".

Її новий фільм — "Ідея про тебе" про жінку років 40, яка заводить роман із поп-співаком у віці 20 років.

Нагадаємо, Меган Маркл знялась з колегою з "Форс-мажорів". А Наталі Портман вразила відвертою фотосесією.

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