Принц Йорданії Хусейн вперше став батьком — відео

Принц Хусейн та принцеса Раджва. Фото: instagram/rhcjo

Принц Йорданії Хусейн та принцеса Раджва вперше стали батьками. У них народилась донечка, яку назвали Іман бінт Аль-Хусейн.

Про це повідомив Королівський Хашимітський двір.

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Принц Йорданії Хусейн вперше став батьком

Принц Йорданії Хусейн та принцеса Раджва вперше стали батьками 3 серпня.

Донька принца Хусейн та принцеси Раджва. Фото: instagram/rhcjo

Спадкоємиця кронпринца та його дружини отримає титул Її королівської Високості та титул принцеси. Однак, королевою їй не стати через закони престолонаслідування в Йорданії. Трон переходить лише до представників чоловічої статі. Тому наступним в черзі досі молодший брат новоспеченого батька — принц Хашим.

"Слава Богу за Його найбільші дари… Ти просвітив наше життя з нашою дорогоцінною онукою Іман. Вітаємо Хусейна і Раджву, і нехай Бог наповнить ваше життя благословенням і задоволенням", — написала королева Ранія, яка щиро радіє народженню онуки.

Принц Хусейн та принцеса Раджва на весіллі. Фото: instagram/rhcjo

Нагадаємо, що принц Хусейн та принцеса Раджва одружилися у червні 2023 року. На їхньому весіллі було понад 140 гостей, чимало королівських родин — король Данії Фредерік і королева Мері, Кейт Міддлтон та принц Вільям та інші почесні гості.

Також ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл не були запрошені на сімейну відпустку. Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон може відвідати Олімпійські Ігри в Парижі.