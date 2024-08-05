Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Майбутній король Йорданії став батьком — зворушливе відео arrow

Майбутній король Йорданії став батьком — зворушливе відео

5 серпня 2024 07:00
Антоніна Завадська - Редактор
Принц Йорданії Хусейн вперше став батьком — відео
Принц Хусейн та принцеса Раджва. Фото: instagram/rhcjo
Антоніна Завадська - Редактор

Принц Йорданії Хусейн та принцеса Раджва вперше стали батьками. У них народилась донечка, яку назвали Іман бінт Аль-Хусейн.

Про це повідомив Королівський Хашимітський двір.

Читайте також:

Принц Йорданії Хусейн вперше став батьком

Принц Йорданії Хусейн та принцеса Раджва вперше стали батьками 3 серпня. 

Донька принца Хусейн та принцеси Раджва. Фото: instagram/rhcjo
Донька принца Хусейн та принцеси Раджва. Фото: instagram/rhcjo

Спадкоємиця кронпринца та його дружини отримає титул Її королівської Високості та титул принцеси. Однак, королевою їй не стати через закони престолонаслідування в Йорданії. Трон переходить лише до представників чоловічої статі. Тому наступним в черзі досі молодший брат новоспеченого батька —  принц Хашим.

"Слава Богу за Його найбільші дари… Ти просвітив наше життя з нашою дорогоцінною онукою Іман. Вітаємо Хусейна і Раджву, і нехай Бог наповнить ваше життя благословенням і задоволенням", — написала королева Ранія, яка щиро радіє народженню онуки.  

кронпринц Хусейн та принцеса Раджва на весіллі. Фото: instagram/rhcjo
Принц Хусейн та принцеса Раджва на весіллі. Фото: instagram/rhcjo

Нагадаємо, що принц Хусейн та принцеса Раджва одружилися у червні 2023 року. На їхньому весіллі було понад 140 гостей, чимало королівських родин — король Данії Фредерік і королева Мері, Кейт Міддлтон та принц Вільям та інші почесні гості.

Також ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл не були запрошені на сімейну відпустку. Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон може відвідати Олімпійські Ігри в Парижі.

шлюб вагітність королівська родина дитина Йорданія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:07 Андрій Шевченко прокоментував "золоту" перемогу Магучіх на Олімпіаді-2024

Ексклюзив

06:44 Скільки коштує переправа через Тису — названі цифри

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

06:30 В Україні нестабільні ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

06:28 Магучіх та її золота медаль — реакції іноземців на тріумф українки

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:23 Гарріс обійшла Трампа за рівнем підтримки населення — опитування CBC News

06:20 Дощі з грозою та спека до +35 °C — синоптики попередили про погодні аномалії упродовж тижня

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

06:01 Ощадбанк безпідставно заарештував рахунки клієнта та оформив борг — що відомо

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

07:07 Андрій Шевченко прокоментував "золоту" перемогу Магучіх на Олімпіаді-2024

Ексклюзив

06:44 Скільки коштує переправа через Тису — названі цифри

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

06:30 В Україні нестабільні ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

06:28 Магучіх та її золота медаль — реакції іноземців на тріумф українки

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:23 Гарріс обійшла Трампа за рівнем підтримки населення — опитування CBC News

06:20 Дощі з грозою та спека до +35 °C — синоптики попередили про погодні аномалії упродовж тижня

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

06:01 Ощадбанк безпідставно заарештував рахунки клієнта та оформив борг — що відомо

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

Text

16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

3 серпня 2024
Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині