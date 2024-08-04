Принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на королівський відпочинок

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гаррі та Меган Маркл не були запрошені на літню зустріч королівської родини в замку Балморал цього року. Король Чарльз III продовжив традицію своєї покійної матері королеви Єлизавети II відпочивати в маєтку в Шотландії наприкінці літа.

Про це пише Daily Mail.

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Герцог і герцогиня Сассекські та їхні діти принц Арчі та принцеса Лілібет роками не отримували запрошень. Інші члени королівської сім'ї, яких очікують у Балморалі цього року, це принц Вільям та його дружину Кейт з трьома дітьми принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Принц Вільям із родиною. Фото: Reuters

"Цього року це буде досить стримана подорож, де всі зустрінуться, щоб просто відпочити", — говорять джерела, наближені до королівської родини.

Очікується, що принцеса Анна та її чоловік віце-адмірал сер Тім Лоуренс також приєднаються до родини на зустрічі, яка має відбутися в середині серпня.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Гаррі раніше говорив про свою любов до Балморала, оскільки більшу частину свого дитинства провів там. Герцог написав у своїх мемуарах: "Для мене Балморал завжди був просто раєм. Середнє між Disney World і якимсь священним гаєм друїдів. Я завжди був надто зайнятий риболовлею, стрільбою, біганням вгору та вниз пагорбами, щоб помітити щось погане у фен-шуй старого замку. Я був щасливий там".

Однак Балморал також має багато сумних спогадів про королівську родину. Єлизавета II там померла у віці 96 років у вересні 2022 року. Зараз Балморал відкритий для відвідування влітку, перш ніж Чарльз і королева Камілла прибудуть у відпустку. Квитки на екскурсії за ціною 100 фунтів стерлінгів або 150 фунтів стерлінгів із післяобіднім чаєм розкуповуються протягом 24 годин після надходження в продаж, і щодня 40 людей можуть відвідати королівську резиденцію з 1 липня по 4 серпня.

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