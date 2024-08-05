Принц Иордании Хусейн впервые стал отцом

Принц Хусейн и принцесса Раджва. Фото: instagram/rhcjo

Принц Иордании Хусейн и принцесса Раджва впервые стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Иман бинт Аль-Хусейн.

Об этом сообщил Королевский Хашимитский двор.

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Принц Иордании Хусейн и принцесса Раджва стали родителями 3 августа.

Дочь принца Хусейна и принцессы Раджва. Фото: instagram/rhcjo

Наследница кронпринца и его супруги получит титул Ее королевского Высочества и титул принцессы. Однако королевой ей не стать из-за законов престолонаследия в Иордании. Трон переходит только к представителям мужского пола. Поэтому следующий в очереди до сих пор младший брат новоиспеченного отца — принц Хашим.

"Слава Богу за Его величайшие дары… Ты просветил нашу жизнь с нашей драгоценной внучкой Иман. Поздравляем Хусейна и Раджву, и пусть Бог наполнит вашу жизнь благословением и удовольствием", — написала королева Рания, которая радуется рождению внучки.

Принц Хусейн и Раджва принцесса на свадьбе. Фото: instagram/rhcjo

Напомним, что принц Хусейн и принцесса Раджва поженились в июне 2023 года. На их свадьбе было более 140 гостей, многие королевские семьи — король Дании Фредерик и королева Мэри, Кейт Миддлтон и принц Уильям и другие почетные гости.

Также мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл не были приглашены на семейный отпуск. Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон может посетить Олимпийские игры в Париже.