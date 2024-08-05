Будущий король Иордании стал отцом — трогательное видео
Принц Иордании Хусейн и принцесса Раджва впервые стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Иман бинт Аль-Хусейн.
Об этом сообщил Королевский Хашимитский двор.
Принц Иордании Хусейн впервые стал отцом
Принц Иордании Хусейн и принцесса Раджва стали родителями 3 августа.
Наследница кронпринца и его супруги получит титул Ее королевского Высочества и титул принцессы. Однако королевой ей не стать из-за законов престолонаследия в Иордании. Трон переходит только к представителям мужского пола. Поэтому следующий в очереди до сих пор младший брат новоиспеченного отца — принц Хашим.
"Слава Богу за Его величайшие дары… Ты просветил нашу жизнь с нашей драгоценной внучкой Иман. Поздравляем Хусейна и Раджву, и пусть Бог наполнит вашу жизнь благословением и удовольствием", — написала королева Рания, которая радуется рождению внучки.
Напомним, что принц Хусейн и принцесса Раджва поженились в июне 2023 года. На их свадьбе было более 140 гостей, многие королевские семьи — король Дании Фредерик и королева Мэри, Кейт Миддлтон и принц Уильям и другие почетные гости.
Также мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл не были приглашены на семейный отпуск. Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон может посетить Олимпийские игры в Париже.
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