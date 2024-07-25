Майли Сайрус в кружевном белье стала лицом люксового бренда
Майли Сайрус ошеломила, когда она разделась до белья как лицо новой рекламной кампании Gucci. Певица стала лицом аромата Gucci Flora. Звезда поделилась снимками, рекламируя парфюмированную воду Gorgeous Orchid.
Снимки с мероприятия знаменитость опубликовала в своей социальной сети.
Майли Сайрус продемонстрировала идеальную фигуру
На фото Майли изображена в черном кружевном комплекте нижнего белья, которое она соединила с массивным золотым ожерельем. Волосы Майли были зачесаны назад с мокрым эффектом, а в руках она демонстрировала флакон парфюма Gucci Flora.
"Наслаждаюсь новой Gucci Beauty Flora Gorgeous Orchid, которая сочетает сливочную ваниль и цветочные ноты для чувства чувственности и легкости", — написала Майли под пикантными снимками.
Фотографии появились через несколько дней после того, как Майли Сайрус и Gucci объединились, чтобы провести одну из самых горячих вечеринок лета в Шато Мармон. Поп-звезда развлекала гостей вечером, по-новому исполнив свой хит Flowers.
Она сменила текст песни на: "Я не хотела покидать тебя, я не хотела ссориться. Начала плакать, а потом вспомнила — я лицо Gucci".
Среди присутствовавших были мать Майли, Тиш, ее отчим Доминик Перселл и бойфренд Макс Морандо, а также братья и сестры Бренди и Трейс.
Напомним, Рианна снялась в рекламе спортивного бренда. А раньше мы писали, что беременная Хейли Бибер стала лицом модного бренда.
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