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Майли Сайрус в кружевном белье стала лицом люксового бренда

25 июля 2024 12:11
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Майли Сайрус в кружевном белье стала лицом люксового бренда
Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Майли Сайрус ошеломила, когда она разделась до белья как лицо новой рекламной кампании Gucci. Певица стала лицом аромата Gucci Flora. Звезда поделилась снимками, рекламируя парфюмированную воду Gorgeous Orchid.

Снимки с мероприятия знаменитость опубликовала в своей социальной сети.

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На фото Майли изображена в черном кружевном комплекте нижнего белья, которое она соединила с массивным золотым ожерельем. Волосы Майли были зачесаны назад с мокрым эффектом, а в руках она демонстрировала  флакон парфюма Gucci Flora.

 

Певица Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

 

Певица Майли Сайрус во время презентации
Певица Майли Сайрус во время презентации. Фото: instagram.com/mileycyrus/

 

Певица Майли Сайрус в белье
Певица Майли Сайрус в белье. Фото: instagram.com/mileycyrus/

 

Майли Сайрус в кружевном белье стала лицом люксового бренда - фото 4
Певица Майли Сайрус с креативным директором Gucci Сабато-де-Сарно. Фото: instagram.com/mileycyrus/

 

"Наслаждаюсь новой Gucci Beauty Flora Gorgeous Orchid, которая сочетает сливочную ваниль и цветочные ноты для чувства чувственности и легкости", — написала Майли под пикантными снимками.

Фотографии появились через несколько дней после того, как Майли Сайрус и Gucci объединились, чтобы провести одну из самых горячих вечеринок лета в Шато Мармон. Поп-звезда развлекала гостей вечером, по-новому исполнив свой хит Flowers.

Она сменила текст песни на: "Я не хотела покидать тебя, я не хотела ссориться. Начала плакать, а потом вспомнила — я лицо Gucci".

Среди присутствовавших были мать Майли, Тиш, ее отчим Доминик Перселл и бойфренд Макс Морандо, а также братья и сестры Бренди и Трейс.

Напомним, Рианна снялась в рекламе спортивного бренда. А раньше мы писали, что беременная Хейли Бибер стала лицом модного бренда.

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