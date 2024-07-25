Майли Сайрус в кружевном белье стала лицом люксового бренда

Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Майли Сайрус ошеломила, когда она разделась до белья как лицо новой рекламной кампании Gucci. Певица стала лицом аромата Gucci Flora. Звезда поделилась снимками, рекламируя парфюмированную воду Gorgeous Orchid.

Снимки с мероприятия знаменитость опубликовала в своей социальной сети.

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На фото Майли изображена в черном кружевном комплекте нижнего белья, которое она соединила с массивным золотым ожерельем. Волосы Майли были зачесаны назад с мокрым эффектом, а в руках она демонстрировала флакон парфюма Gucci Flora.

Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Певица Майли Сайрус во время презентации. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Певица Майли Сайрус в белье. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Певица Майли Сайрус с креативным директором Gucci Сабато-де-Сарно. Фото: instagram.com/mileycyrus/

"Наслаждаюсь новой Gucci Beauty Flora Gorgeous Orchid, которая сочетает сливочную ваниль и цветочные ноты для чувства чувственности и легкости", — написала Майли под пикантными снимками.

Фотографии появились через несколько дней после того, как Майли Сайрус и Gucci объединились, чтобы провести одну из самых горячих вечеринок лета в Шато Мармон. Поп-звезда развлекала гостей вечером, по-новому исполнив свой хит Flowers.

Она сменила текст песни на: "Я не хотела покидать тебя, я не хотела ссориться. Начала плакать, а потом вспомнила — я лицо Gucci".

Среди присутствовавших были мать Майли, Тиш, ее отчим Доминик Перселл и бойфренд Макс Морандо, а также братья и сестры Бренди и Трейс.

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