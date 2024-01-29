Максим Чмерковський замилував світлинами підрослих синів

Максим Чмерковський замилував світлиною підрослих синів
Хореограф Максим Чмерковський порадував фоловерів фото своїх двох синів. Танцівник не втримався від сентиментальних слів.
Знімок Чмерковський показав у своїх соціальних мережах.
Чмерковський став вдруге батьком минулого року
Хореограф має двох синів від американської танцівниці Пети Маргатройд. На знімку 7-річний Шай тримає 7-місячного братика Ріо Джона.
"Маю на деякий час полетіти, але вже дуже сумую за цими двома! Зараз я сиджу в літаку і "зовсім не плачу", — прокоментував танцівник.
Нещодавно Максим відсвяткував 44-й день народження. Артист поділився думками, що робить його щасливим: "Багато років тому я почав задавати собі питання: "Якби ти міг поговорити зі своїм майбутнім "я" приблизно через 20 років, якою була б ця розмова? Ваше майбутнє "я" подякує вам чи… ні?". Мушу сказати, що якби мені колись довелося поговорити зі своїм молодшим, я б точно сказав "дякую"! І я б сказав йому, що все, через що він збирається пройти, точно того варте! Я безмежно щасливий", — говорить танцівник.
Максим та Пета одружились у 2017 році. Згодом у них народився первісток. Танцівники завжди мріяли про другу дитину, і на початку минулого року поділились радісною звісткою. Щоб завагітніти вдруге, дружині Чмерковського довелося пройти курс лікування.
Нагадаємо, колишня дружина Ченнінга Татума чекає на третю дитину.
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