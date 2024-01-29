Максим Чмерковский восхищал фотографиями подросших сыновей

Танцовщик Максим Чмерковский с женой и двумя детьми. Фото: instagram.com/maksimc/

Хореограф Максим Чмерковский порадовал фолловеров фото своих двух сыновей. Танцор не удержался от сентиментальных слов.

Снимок Чмерковский показал в своих социальных сетях.

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Хореограф имеет двух сыновей от американской танцовщицы Петы Маргатройд. На снимке 7-летний Шай держит 7-месячного братика Рио Джона.

"Должен на время улететь, но уж очень скучаю по этим двум! Сейчас я сижу в самолете и "совсем не плачу", — прокомментировал танцовщик.

Дети танцовщика Максима Чмерковского. Фото: instagram.com/maksimc/

Недавно Максим отметил 44-й день рождения. Артист поделился мыслями, что делает его счастливым: "Много лет назад я начал задавать себе вопрос: "Если бы ты мог поговорить со своим будущим "я" примерно через 20 лет, каков был бы этот разговор? Ваше будущее "я" поблагодарит вас или…нет?". Должен сказать, что если бы мне когда-то пришлось поговорить с собой младшим, я бы точно сказал "спасибо"! И я бы сказал ему, что все, через что он собирается пройти, точно того стоит! Я безгранично счастлив", — говорит танцовщик.

Максим и Пета поженились в 2017 году. Впоследствии у них родился первенец. Танцоры всегда мечтали о втором ребенке, и в начале прошлого года поделились радостным известием. Чтобы забеременеть во второй раз, жене Чмерковского пришлось пройти курс лечения.

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