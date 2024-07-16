Мать Шеннен Догерти оплакивает смерть дочери.

Американская актриса Шеннен Доэрти с мамой Розой. Фото: Instagram/theshando

Мать актрисы Шеннен Доэрти Роза оплакивает потерю своей прекрасной дочери, которая ушла из жизни в возрасте 53 лет после сложной борьбы с раком. Она благодарна всем за поддержку.

Об этом пишет Page Six.

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Мать Шеннен Доэрти вышла на связь через несколько дней после смерти самого родного человека и поблагодарила поклонников за поддержку.

"Она моя прекрасная девочка и мое сердце. Наша семья хочет поблагодарить всех, кто проявлял любовь и поддержку нашей Шеннен на протяжении всей ее жизни. Мы очень благодарны", — сказала Роза Доэрти в интервью People.

Американская актриса Шеннен Доэрти со своей матерью Розой. Фото: Instagram/theshando

Шэнен Доэрти впервые диагностировали рак молочной железы в марте 2015 года. Поклонникам стало известно о ее тяжелой болезни только тогда, когда она подала в суд на своих бывших бизнес-менеджеров за то, что они якобы неправильно распоряжались ее деньгами и допустили потерю медицинской страховки. Из-за потери времени онкологию диагностировали на поздней стадии.

Напомним, ранее мы писали, как актеры из сериала "Все женщины — ведьмы" отреагировали на смерть Шеннен Доэрти. Также мы рассказывали, что в сети появились последние прижизненные фото Шеннен Доэрти.