Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Шеннен Догерті врегулювала розлучення з ексчоловіком лише за добу до своєї смерті arrow

Шеннен Догерті врегулювала розлучення з ексчоловіком лише за добу до своєї смерті

15 липня 2024 23:30
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Шеннен Догерті поставила крапку в розлученні з чоловіком за добу до смерті
Американська акторка Шеннен Догерті. Фото: Instagram/theshando
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні, 13 липня, на 54-му році життя померла зірка, зокрема, серіалів "Район Беверлі-Гіллз" та "Усі жінки — відьми", американська акторка Шеннен Догерті. Напередодні смерті вона врегулювала розлучення  з фотографом Куртом Ісварієнком.

Про це повідомляє Page Six.

Читайте також:

Шеннен Догерті врегулювала розлучення

З 15 жовтня 2011 року Догерті була одружена з фотографом Куртом Ісварієнком. 21 квітня 2023-го вона подала на розлучення. Журналісти видання дізнались, що акторка врегулювала розлучення один день  до своєї смерті.

Курт Івсарієнко
Американський фотограф Курт Ісварієнко. Фото: Instagram/theshando

Згідно з судовими документами, Шеннен відмовилась від так званих подружніх аліментів та погодилась на безспірне розірвання їхнього шлюбу. Це вказує на те, що колишня пара врегулювала свій розрив поза судом.

У той час як Догерті підписала угоду в п’ятницю, 12 липня, Ісварієнко підписав документ у суботу, 13 липня. Саме в той день акторка померла після багаторічної боротьби з онкологією.

"Це спільне бажання та бажання сторін досягти повного та остаточного врегулювання всіх їхніх відповідних майнових інтересів, майбутніх і теперішніх. Повністю вирішити будь-які питання, пов’язані з поділом майна, претензій щодо відшкодування та/або кредитів, аліментів подружжя, гонорарів і витрат на адвокатів", — йдеться в документах.

Шеннен Догерті зі своїм третім чоловіком
Шеннен Догерті з третім чоловіком, Куртом Ісварієнком. Фото: Instagram/theshando

Нагадаємо, раніше ми писали, як актори з серіалу "Усі жінки — відьми" відреагували на смерть Шеннен Догерті. Також ми розповідали, що в мережі з'явились останні прижиттєві фото Шеннен Догерті.

смерть Шеннен Доерті Зіркове розлучення закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня