Шеннен Догерті поставила крапку в розлученні з чоловіком за добу до смерті

Американська акторка Шеннен Догерті. Фото: Instagram/theshando

Напередодні, 13 липня, на 54-му році життя померла зірка, зокрема, серіалів "Район Беверлі-Гіллз" та "Усі жінки — відьми", американська акторка Шеннен Догерті. Напередодні смерті вона врегулювала розлучення з фотографом Куртом Ісварієнком.

Про це повідомляє Page Six.

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Шеннен Догерті врегулювала розлучення

З 15 жовтня 2011 року Догерті була одружена з фотографом Куртом Ісварієнком. 21 квітня 2023-го вона подала на розлучення. Журналісти видання дізнались, що акторка врегулювала розлучення один день до своєї смерті.

Американський фотограф Курт Ісварієнко. Фото: Instagram/theshando

Згідно з судовими документами, Шеннен відмовилась від так званих подружніх аліментів та погодилась на безспірне розірвання їхнього шлюбу. Це вказує на те, що колишня пара врегулювала свій розрив поза судом.

У той час як Догерті підписала угоду в п’ятницю, 12 липня, Ісварієнко підписав документ у суботу, 13 липня. Саме в той день акторка померла після багаторічної боротьби з онкологією.

"Це спільне бажання та бажання сторін досягти повного та остаточного врегулювання всіх їхніх відповідних майнових інтересів, майбутніх і теперішніх. Повністю вирішити будь-які питання, пов’язані з поділом майна, претензій щодо відшкодування та/або кредитів, аліментів подружжя, гонорарів і витрат на адвокатів", — йдеться в документах.

Шеннен Догерті з третім чоловіком, Куртом Ісварієнком. Фото: Instagram/theshando

Нагадаємо, раніше ми писали, як актори з серіалу "Усі жінки — відьми" відреагували на смерть Шеннен Догерті. Також ми розповідали, що в мережі з'явились останні прижиттєві фото Шеннен Догерті.