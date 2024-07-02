Мама погибшего героя войны возмутилась очередной наградой принца Гарри

Принц Гарри. Фото: Reuters

Мать погибшего в Афганистане американского героя войны раскритиковала решение вручить принцу Гарри награду в честь ее погибшего сына. В следующем месяце в Голливуде Гарри получит награду памяти Пета Тиллмана — звезды американского футбола, отказавшегося от контракта на 3 миллиона фунтов стерлингов, чтобы вступить в армию США после 11 сентября 2001.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мать солдата Мэри сказала, что с ней не советовались, добавив: "Я шокирована тем, почему они избрали такую противоречивую личность, чтобы вручить награду. Есть люди, которые гораздо больше подходят для этого. В ветеранской общине работают люди, которые делают огромные вещи для помощи ветеранам .У этих людей нет денег, ресурсов, связей или привилегий, которые имеет принц Гарри. Я считаю, что таких людей следует признать".

Пэт Тилман. Фото: Daily Mail

ESPY Awards (Excellence in Sports Performance Yearly) проводит спортивную телевизионную сеть ESPN, а награду Пета Тилмана ранее вручали другим героям. В прошлом году его получили члены тренерского штаба команды по американскому футболу Buffalo Bills, реанимировавшие игрока на поле.

ESPN сообщило, что Гарри получил награду за его "неутомимую работу над положительным влиянием на сообщество ветеранов в результате силы спорта благодаря его Играм Непокоренных.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Но решение привело к отрицательной реакции. В петиции требовалось от ESPN подумать еще раз, утверждая, что Гарри был "вовлечен в истории, ставящие под сомнение, достоин ли он получить честь такого масштаба".

Пэт Тиллман был прославлен в США после того, как он оставил свою карьеру в Arizona Cardinals, чтобы пойти на военную службу.

Он служил в Ираке, а затем в Афганистане, где погиб в 2004 году. За храбрость был награжден.

Одна из подписантов петиции, сказала, что "Пэт Тиллман воплотил служение и жертвенность, выполняя свой патриотический долг" , но "Гарри не олицетворяет ни одного из этих качеств. Он публично не уважал свою семью, бежал от королевской службы своей стране…Он не достоин этой награды. Это невероятно больно, что семья не имеет ни права голоса в этом. Есть много героев, которые заслуживают гораздо больше этого".

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Представитель ESPN сказал: "ESPN при поддержке Фонда Тилмана чествует принца Гарри, герцога Сассекского, специально за работу Фонда Invictus Games, поскольку фонд празднует свое 10-летие, способствуя поддержке с помощью силы спорта военнослужащих и ветеранов по всему миру. Хотя мы понимаем, что не все согласятся с лауреатами, выбранными для какой-либо награды, фонд Invictus Games породелывает невероятную работу, и ESPN считает, что это причина, по которой его стоит наградить".

Напомним, ранее принц Уильям обогнал Байдена в популярности. А отец Меган Маркл сделал эмоциональное заявление перед своим 80-летием.