Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow MamaRika наважилась на мамопластику arrow

MamaRika наважилась на мамопластику

31 січня 2024 15:08
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
MamaRika наважилась на мамопластику
Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка MamaRika вирішила зробити пластичну операцію. Артистка пішла на мамопластику.

Про це стало відомо з соціальної мережі зірки.

Читайте також:

Співачка вирішила стати кращою версією себе

MamaRika зізналася, що її рішення було прийняте з великої любові до себе і з бажання стати кращою версією себе. Виконавиця поділилася кадрами з лікарні, де зображена перед процедурою, коли її оглядає лікар.

 

"Я готова йти далі, та ставати кращою версією себе. Тому прийшов час змін, які додадуть мені впевненості, а це так важливо, погодьтеся. Я довго наважувалася на цей крок, адже моє тіло повинно подобатися мені на 100%, і це рішення було прийнято із великої любові до себе, тільки так і не інакше!", — прокоментувала MamaRika.

Окрім того MamaRika зізналася, що весь цей час перебувала під наглядом реконструктивного, пластичного хірурга, онколога, оскільки в її родині є спадковість до цієї хвороби:

"Лікар допоміг із питаннями щодо онко, адже ми повинні були виключити всі ризики, через ймовірну спадковість онкології у моїй родині. Тому як бачите, підхід був дуже серйозний, яким і повинен бути у таких важливих питаннях. Всі обстеження, та сама операція проходили у клініці, де все було на вищому рівні, із великою любов'ю та турботою у найменших дрібницях, за що я дуже вдячна кожному лікарю, асистенту, менеджеру, та всім причетним", — розповіла MamaRika.

Нагадаємо, пластичний хірург прокоментував підтяжку обличчя Бреда Пітта за великі гроші.

Раніше Аліна Гросу прокоментувала чутки про пластичні операції.

Mamarika
пластична хірургія
українські зірки
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі