MamaRika наважилась на мамопластику

Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Співачка MamaRika вирішила зробити пластичну операцію. Артистка пішла на мамопластику.

Про це стало відомо з соціальної мережі зірки.

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Співачка вирішила стати кращою версією себе

MamaRika зізналася, що її рішення було прийняте з великої любові до себе і з бажання стати кращою версією себе. Виконавиця поділилася кадрами з лікарні, де зображена перед процедурою, коли її оглядає лікар.

"Я готова йти далі, та ставати кращою версією себе. Тому прийшов час змін, які додадуть мені впевненості, а це так важливо, погодьтеся. Я довго наважувалася на цей крок, адже моє тіло повинно подобатися мені на 100%, і це рішення було прийнято із великої любові до себе, тільки так і не інакше!", — прокоментувала MamaRika.

Окрім того MamaRika зізналася, що весь цей час перебувала під наглядом реконструктивного, пластичного хірурга, онколога, оскільки в її родині є спадковість до цієї хвороби:

"Лікар допоміг із питаннями щодо онко, адже ми повинні були виключити всі ризики, через ймовірну спадковість онкології у моїй родині. Тому як бачите, підхід був дуже серйозний, яким і повинен бути у таких важливих питаннях. Всі обстеження, та сама операція проходили у клініці, де все було на вищому рівні, із великою любов'ю та турботою у найменших дрібницях, за що я дуже вдячна кожному лікарю, асистенту, менеджеру, та всім причетним", — розповіла MamaRika.

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