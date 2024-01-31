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MamaRika отважилась на маммопластику

31 января 2024 15:08
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
MamaRika отважилась на маммопластику
Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица MamaRika решила сделать пластическую операцию. Артистка пошла на маммопластику.

Об этом стало известно из социальной сети звезды.

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Певица решила стать лучшей версией себя

MamaRika призналась, что ее решение было принято по большой любви к себе и по желанию стать лучшей версией себя. Исполнительница поделилась кадрами из больницы, где изображена перед процедурой, когда ее осматривает врач.

 

"Я готова идти дальше и становиться лучшей версией себя. Поэтому пришло время изменений, которые придадут мне уверенности, а это так важно, согласитесь. Я долго решалась на этот шаг, ведь мое тело должно нравиться мне на 100%, и это решение было принято из большой любви к себе. Только так — и не иначе!", — прокомментировала MamaRika.

Кроме того, MamaRika призналась, что все это время находилась под наблюдением реконструктивного, пластического хирурга, онколога, поскольку в ее семье есть наследственность к этой болезни:

"Врач помог с вопросами по онко, так как мы должны были исключить все риски из-за вероятной наследственности онкологии в моей семье. Поэтому, как видите, подход был очень серьезным, каким и должен быть в таких важных вопросах. Все обследования и сама операция проходили в клинике, где все было на высшем уровне, с большой любовью и заботой в малейших мелочах, за что я очень благодарна каждому врачу, ассистенту, менеджеру и всем причастным", — рассказала MamaRika.

Напомним, пластический хирург прокомментировал подтяжку лица Брэда Питта за большие деньги.

Ранее Алина Гросу прокомментировала слухи о пластических операциях.

Mamarika
пластическая хирургия
украинские звезды
звезды

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