MamaRika отважилась на маммопластику
Певица MamaRika решила сделать пластическую операцию. Артистка пошла на маммопластику.
Об этом стало известно из социальной сети звезды.
Певица решила стать лучшей версией себя
MamaRika призналась, что ее решение было принято по большой любви к себе и по желанию стать лучшей версией себя. Исполнительница поделилась кадрами из больницы, где изображена перед процедурой, когда ее осматривает врач.
"Я готова идти дальше и становиться лучшей версией себя. Поэтому пришло время изменений, которые придадут мне уверенности, а это так важно, согласитесь. Я долго решалась на этот шаг, ведь мое тело должно нравиться мне на 100%, и это решение было принято из большой любви к себе. Только так — и не иначе!", — прокомментировала MamaRika.
Кроме того, MamaRika призналась, что все это время находилась под наблюдением реконструктивного, пластического хирурга, онколога, поскольку в ее семье есть наследственность к этой болезни:
"Врач помог с вопросами по онко, так как мы должны были исключить все риски из-за вероятной наследственности онкологии в моей семье. Поэтому, как видите, подход был очень серьезным, каким и должен быть в таких важных вопросах. Все обследования и сама операция проходили в клинике, где все было на высшем уровне, с большой любовью и заботой в малейших мелочах, за что я очень благодарна каждому врачу, ассистенту, менеджеру и всем причастным", — рассказала MamaRika.
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